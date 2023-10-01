Приднестровский боксер Василий Чеботарь завоевал серебряную медаль Кубка Европы по боксу, который проходил в черногорской Будве.
В решающем поединке в весовой категории 75 кг Василий Чеботарь уступил россиянину Джамбулату Бижамову и занял второе место, сообщает novostipmr.com.
Еще одну медаль, бронзовую, на европейском ринге завоевал Януш караван в весовой категории 63,5 кг.
Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) проходил с 8 по 14 октября в Средиземноморском спортивном центре. В соревнованиях принимали участие 178 боксёров из 30 стран. Это лучшие и титулованные боксёры со всего континента в каждой весовой категории.
Идея проведения соревнования принадлежит президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву. Призовой фонд турнира — $ 507 000. Победители получили по $ 15 000, серебряные призёры — по $ 10 000, обладатели бронзовых наград — по $ 5000, четвёрка боксёров, уступивших в четвертьфиналах, — по $ 1000.