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Василий Чеботарь – серебряный призер Кубка Европы по боксу

Василий Чеботарь – серебряный призер Кубка Европы по боксу

Приднестровский боксер Василий Чеботарь завоевал серебряную медаль Кубка Европы по боксу, который проходил в черногорской Будве.

В решающем поединке в весовой категории 75 кг Василий Чеботарь уступил россиянину Джамбулату Бижамову и занял второе место, сообщает novostipmr.com.

Еще одну медаль, бронзовую, на европейском ринге завоевал Януш караван в весовой категории 63,5 кг.

Кубок Европейской конфедерации бокса (EUBC) проходил с 8 по 14 октября в Средиземноморском спортивном центре. В соревнованиях принимали участие 178 боксёров из 30 стран. Это лучшие и титулованные боксёры со всего континента в каждой весовой категории.

Идея проведения соревнования принадлежит президенту Международной ассоциации бокса Умару Кремлёву. Призовой фонд турнира — $ 507 000. Победители получили по $ 15 000, серебряные призёры — по $ 10 000, обладатели бронзовых наград — по $ 5000, четвёрка боксёров, уступивших в четвертьфиналах, — по $ 1000.
  • Сегодня, 11:22
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