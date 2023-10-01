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Саммит за закрытыми дверями

Саммит за закрытыми дверями
фото: rupor.md

Ожидается визит представителей более 30 государств и международных организаций, которые проанализируют потребности в поддержке страны, передает rupor.md

Согласно программе, после подписания ряда меморандумов мероприятие откроет премьер-министр Дорин Речан. Также планируется выступление соучредителей платформы – глав делегаций Франции, Германии и Румынии.

В программе мероприятия также указано, что саммит пройдет без участия прессы.

Как сообщалось ранее, участники обсудят презентации министра энергетики Виктора Парликова и министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.

Затем чиновники подведут итоги по 6 основным направлениям – гуманитарная деятельность, энергетика, борьба с коррупцией, управление границами, финансовая помощь, административная реформа и управление государственными финансами.

Мероприятие завершится выступлением президента Майи Санду, после чего состоится пресс-конференция при поддержке министров иностранных дел четырех стран – Франции, Германии, Румынии и Молдовы.

На предыдущих саммитах платформы в Берлине, Бухаресте и Париже Молдова получила помощь: компенсации затрат на оплату счетов в холодный период, а также бесплатное дизельное топливо для фермеров.

На них обсуждались и инфраструктурные проекты: создание погранпункта Бессарабка-Березино и моста Леово-Бумбэта.
  • Сегодня, 09:29
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