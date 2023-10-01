Ожидается визит представителей более 30 государств и международных организаций, которые проанализируют потребности в поддержке страны, передает rupor.md
Согласно программе, после подписания ряда меморандумов мероприятие откроет премьер-министр Дорин Речан. Также планируется выступление соучредителей платформы – глав делегаций Франции, Германии и Румынии.
В программе мероприятия также указано, что саммит пройдет без участия прессы.
Как сообщалось ранее, участники обсудят презентации министра энергетики Виктора Парликова и министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну.
Затем чиновники подведут итоги по 6 основным направлениям – гуманитарная деятельность, энергетика, борьба с коррупцией, управление границами, финансовая помощь, административная реформа и управление государственными финансами.
Мероприятие завершится выступлением президента Майи Санду, после чего состоится пресс-конференция при поддержке министров иностранных дел четырех стран – Франции, Германии, Румынии и Молдовы.
На предыдущих саммитах платформы в Берлине, Бухаресте и Париже Молдова получила помощь: компенсации затрат на оплату счетов в холодный период, а также бесплатное дизельное топливо для фермеров.
На них обсуждались и инфраструктурные проекты: создание погранпункта Бессарабка-Березино и моста Леово-Бумбэта.