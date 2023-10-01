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Штраф за езду на стертых покрышках
Категория:
Новости дня
фото: mvdpmr.org
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пресс-служба МВД ПМР авария произошла 16 октября утром в г. Рыбница, на пересечении улиц Лазо и Мичурина.
При повороте не справился с управлением 21-летний водитель «Ниссана». Машину занесло, и она протаранила забор комбината хлебопродуктов.
В салоне иномарки в момент ДТП молодой человек был один. После дождя дорога была мокрой, автомобилист не учёл метеоусловия, к тому же резина была сильно изношена.
В результате аварии молодой человек не пострадал.
За езду на стёртых покрышках сотрудники ГАИ привлекли его к админответственности
.
Госавтоинспекторы напоминают водителям, что
необходимо следить за состоянием резины.
Запрещено эксплуатировать авто, если остаточная глубина протектора шин меньше 4 мм.
С 1 декабря по 1 марта предписано ездить на зимней резине.
фото: mvdpmr.org
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