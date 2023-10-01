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Штраф за езду на стертых покрышках

Штраф за езду на стертых покрышках
фото: mvdpmr.org

Как сообщила пресс-служба МВД ПМР авария произошла 16 октября утром в г. Рыбница, на пересечении улиц Лазо и Мичурина.

При повороте не справился с управлением 21-летний водитель «Ниссана». Машину занесло, и она протаранила забор комбината хлебопродуктов.

В салоне иномарки в момент ДТП молодой человек был один. После дождя дорога была мокрой, автомобилист не учёл метеоусловия, к тому же резина была сильно изношена.

В результате аварии молодой человек не пострадал. За езду на стёртых покрышках сотрудники ГАИ привлекли его к админответственности.

Госавтоинспекторы напоминают водителям, что необходимо следить за состоянием резины.

Запрещено эксплуатировать авто, если остаточная глубина протектора шин меньше 4 мм.

С 1 декабря по 1 марта предписано ездить на зимней резине.

Штраф за езду на стертых покрышках

Штраф за езду на стертых покрышках
фото: mvdpmr.org
  • Сегодня, 09:48
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