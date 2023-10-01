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Кипр и Россия являются крупнейшими инвесторами в экономику Молдовы

Кипр и Россия являются крупнейшими инвесторами в экономику Молдовы
фото-коллаж Point.md

Согласно данным, опубликованным НБМ, по итогам 2022 года объем прямых инвестиций в национальную экономику составил более 4,33 миллиарда долларов, что является символическим ростом всего на 13 миллионов долларов по сравнению с результатом конца 2021 года, пишет mold-street.com

Кипр – лидер, Россия – на втором месте

Из общего объема прямых иностранных инвестиций (ПИИ) около 3,07 миллиарда долларов составляют акционерный капитал, а 1,26 миллиарда долларов - долговые инструменты.

Даже если по сравнению с 2021 годом они снизились более чем на 60 миллионов долларов, большая часть инвестиций поступает с Кипра, вклад которого составляет более 783 миллионов долларов.

Россия остается на втором месте с вкладом около 715 миллионов долларов, состоящим в основном из долговых инструментов, тогда как вклад вложений в акционерный капитал отрицательный, по данным НБМ.

Таким образом, Россия является лидером по объему инвестиций в молдавскую экономику (особенно в «Молдовагаз») в виде долговых инструментов, но отстает по инвестициям в виде собственного капитала. Следует отметить, что за последние четыре года объем российских инвестиций сократился примерно на 18% (более 150 миллионов долларов).

Инвестиции из Румынии утроились за 7 лет

Румыния поднялась на третье место в рейтинге стран, откуда поступают инвестиции, с вкладом почти в 426 миллионов долларов, обогнав таким образом Нидерланды, которые опустились на четвертое место с запасом в 412,7 миллиона долларов.

Данные НБМ показывают, что с 2016 по 2022 год объем румынских инвестиций в экономику Республики Молдова практически утроился.

В топ-10 стран по объему прямых инвестиций в экономику Республики Молдова также входят Германия (246,51 млн долларов), Великобритания (238,81 млн долларов), Болгария (216,33 млн долларов), Австрия (175,81 млн долларов), Франция (155,12 млн долларов) и Италия (138,54 млн долларов).

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