Высшим органом исполнительной власти внесены изменения в Распоряжение «О контрольных цифрах приема абитуриентов в государственные организации профессионального образования ПМР на 2023-2024 учебный год». Представленный документ разработан в целях перераспределения невостребованных бюджетных мест в организациях профессионального образования, сообщила пресс-служба Правительства ПМР
О ключевых цифрах и специальностях, на которые распространяются корректировки, рассказала глава профильного ведомства Светлана Иванишина.
Таким образом, для удовлетворения потребности абитуриентов и на основании обращения руководства вуза в ПГУ им. Т. Г. Шевченко расширено бюджетное обучение по некоторым направлениям. Путем перераспределения было добавлено 50 мест на такие специальности очно-заочной формы, как «Психология» (23 места), «Тренер-преподаватель» (4 места), «Преподаватель» (8 мест), «Логопедия» (12 мест) и «Управление и экономика в здравоохранении» (3 места).
Изменения коснулись и профобразовательных учреждений, занимающихся обучением учеников 9-11 классов.
В Каменском политехническом техникуме им. И.С. Солтыса исключена профессия «штукатур».
Невостребованные 20 бюджетных мест направили на подготовку слесарей по ремонту автомобилей, кондитеров и парикмахеров.
В Дубоссарском индустриальном техникуме на обучение поваров добавлено 10 бюджетных мест. Как отметила профильный министр, данная профессия пользуется спросом у молодого поколения, но в то же время в республике наблюдется дефицит данных рабочих кадров, особенно в школах. Ситуация находится на контроле, Александр Розенберг уже озвучивал возможные варианты ее урегулирования. Вопрос дополнительно обсудят на площадке Правительства.
Кроме того, представленные сегодня меры разработаны и в целях исключения малокомплектных групп в госуниверситете.
По некоторым невостребованным направлениям подготовки распределены бюджетные места на обучение педагогов, строителей, техников.