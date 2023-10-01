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В Молдове вводятся дополнительные меры безопасности на границе

В Молдове вводятся дополнительные меры безопасности на границе
фото: kp.md

С 19 октября 2023 года, в 20:00 в стране и на границах Республики Молдова вступят в силу дополнительные меры безопасности в целях обеспечения общественного порядка и безопасности, пограничной безопасности и безопасности граждан.

Активизация происходит на фоне эскалации рисков мировой безопасности из-за войны в Израиле, заявлений лидеров экстремистских организаций, обращенных к международному сообществу, сохранения обстановки небезопасности в зоне конфликта, а также в контексте оперативной ситуации, сообщили в погранполиции.

Усиление мер будет осуществляться за счет увеличения оперативных возможностей, сотрудничества и обмена оперативной информацией между органами безопасности государства, с целью предотвращения возможных попыток дестабилизации правопорядка.

По решению группы управления рисками Международного аэропорта Кишинева, в помещения аэропорта будут допущены только пассажиры на основании предъявления билета и проездного документа, персонал, выполняющий рабочие обязанности, а также члены экипажей самолетов.

При этом доступ через средние ворота аэропорта будет приостановлен, а въехать в аэропорт можно будет через ворота №1 и №3. Соответственно, чтобы исключить пробки перед аэропортом, а также упорядочить поток пассажиров, необходимо явиться в аэропорт не менее чем за три часа до вылета.

Таким же образом сотрудники Пограничной полиции проведут оперативные мероприятия по усилению контроля и мер безопасности государственной границы на всех пунктах пересечения государственной границы, включая международный аэропорт Кишинева.

Во избежание создания пробок и дискомфорта для участников дорожного движения на дорогах республиканского значения сотрудники полиции будут обеспечивать поток дорожного движения.

В дальнейшем будут реализованы конкретные действия, направленные на обеспечение безопасности граждан и государства Республики Молдова.
  • Сегодня, 15:55
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