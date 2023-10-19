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Кулеба анонсировал регулярные поставки ATACMS

Кулеба анонсировал регулярные поставки ATACMS
фото: Getty Images запуск баллистической ракеты ATACMS

США поставят Украине тактические баллистические ракеты ATACMS на регулярной основе. Такое заявление сделал глава МИД Дмитрий Кулеба в эфире телеканала 1+1 в четверг, 19 октября, сообщает korrespondent.net

"Это прямой результат договоренностей президента Зеленского и Байдена в Вашингтоне в конце сентября", - сказал министр в ответ на вопрос, означает ли поставка первой партии ATACMS то, что в будущем Киев будет получать их от Вашингтона на постоянной основе и в еще большем количестве.

А в ответ на замечания ведущего эфира о том, что поставленные ракеты не новые, а 1996 года выпуска, Кулеба призвал не судить критически.

"Есть такое выражение: если бы вы знали, из чего делается колбаса, вы бы ее никогда не ели, - сказал глава МИД. - Здесь не о годе, нам главное, чтобы стреляло и убивало врага".

Кулеба также надеется, что несмотря на то, что США сейчас поставили Украине ракеты с дальностью полета 165 километров, в будущем будут переданы ракеты дальностью 300 километров.

"Мы уже располагаем всеми видами оружия, которое мы хотели. Теперь речь пойдет о расширении количества, дальности, модификации", - сказал он.

В ночь на 17 октября ВСУ нанесли удары по аэродромам вблизи Бердянска и Луганска. Силы спецопераций сообщили, что были повреждены взлетно-посадочные полосы аэродромов и поражены девять вертолетов, спецтехника, пусковая установка ПВО и склад боеприпасов, пишет korrespondent.net.

Накануне президент России Владимир Путин, комментируя решение США передать Украине ракеты ATACMS заявил, что РФ сможет отражать эти атаки. Российский лидер добавил, что такое решение - очередная ошибка США, оно не сможет изменить ситуацию на линии соприкосновения. Посол РФ в США Анатолий Антонов в связи с передачей Украине оперативно-тактических ракет ATACMS заявил, что США ведут линию на полное свертывание двусторонних отношений и прямое столкновение НАТО с Россией, сообщает РИА Новости
  • Сегодня, 16:38
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