Приднестровью удалось достичь соглашения по поставкам газа на уже сложившемся уровне. Увеличить его поставки в условиях ограничения его поступления со стороны Украины не представляется возможным. Есть, однако, дополнительные риски, вызванные передачей газотранспортной системы Молдовы румынской компании.
«Я буду надеяться на то, что эта зима, как и предыдущая, не будет суровой, и это позволит нам рационально использовать тепло и газ на отопление жилья и оставить еще газ для промышленности и осуществления экспорта электроэнергии, - сказал первый заместитель председателя Правительства – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, выступая на Совещательном собрании первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета ПМР. – Газ будет, если, конечно, не возникнет каких-то форс-мажорных обстоятельств», передаёт novostipmr.com
Как бы там ни было, если не произойдет каких-то усугубляющих ситуацию обстоятельств, республика этой зимой будет обеспечена теплом и газом.
Напомним, что осенью 2022 года Молдова резко сократила поставки газа в Приднестровье, направив сэкономленные объемы на хранение в газовые хранилища на территории Украины и Румынии. В результате Приднестровье было вынуждено прибегнуть к неотложным мерам по экономии энергоресурсов – в республике было объявлено чрезвычайное экономическое положение, приостановлена работа крупных промышленных предприятий, снижена температура теплоносителя в системах отопления, ограничена работа общественного транспорта, продлены каникулы в школах.
Выработка электроэнергии на Молдавской ГРЭС была сокращена до минимума, необходимого для частичного обеспечения внутренних нужд республики, из двенадцати энергоблоков станции в работе находился только один. Это привело к крупной аварии энергосистемы на фоне падения напряжения в Украине. Без света остались города и села Приднестровья и Молдовы. В конце ноября было достигнуто соглашение, по которому поставки газа в Приднестровье увеличиваются до 5,7 миллиона кубометров, что позволило возобновить подачу электроэнергии на экспорт. Это повысило устойчивость работы энергосистемы и позволило отказаться от большинства мер экономии. Однако покрывать потребности промышленности в газе в полном объеме в зимний период остается проблематичным.
Объем промышленного производства в Приднестровье уменьшился на 8,5% по сравнению с 2022 годом, который сам по себе был непростым. Об этом заявил первый заместитель председателя Правительства – министр экономического развития ПМР Сергей Оболоник, выступая на Совещательном собрании первых приднестровских депутатов при председателе Верховного Совета ПМР.
При этом эта цифра показывает ситуацию в целом по промышленности. Падение производства в машиностроении и металлургии составило почти 30%.
Ситуация обусловлена продолжающимся на протяжении всего года давлением со стороны Республики Молдова.
«Не урегулирована ситуация по работе ряда экономических агентов, - отметил Сергей Оболоник. - Есть проблемы в работе металлургического завода, который продолжает свою деятельность короткими промежутками времени в соответствии с решениями комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова, которые позволяют авторизовать деятельность предприятия в части экологии и доставки металлолома. Подобные же мероприятия реализуются в отношении Рыбницкого цементного завода».
Введенные в августе этого года ограничения привели к остановке нескольких крупных предприятий приднестровской промышленности, которые лишились возможности вести работу на экспорт, поскольку внутренний рынок обеспечить их загрузку не может. Новые правила оформления грузов привели к тому, что расходы предприятий увеличатся примерно на 3 миллиона долларов в год.
К этому добавляется нерешенная банковская проблема. Блокируются любые попытки открыть банковские счета в Республике Молдова и осуществлять расчеты по внешнеэкономической деятельности. Все это в конечном итоге сказалось на показателях промышленного производства, потенциальной возможности наполнения бюджета и в целом на социально-экономической ситуации в республике.