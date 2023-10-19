Министр иностранных дел и европейской интеграции Нику Попеску прокомментировал действия беглого политика Илана Шора, который организовал несколько авиарейсов для репатриации граждан Молдовы, застрявших в Израиле.
Как считает глава внешнеполитического ведомства, преступные группы используют украденные деньги, чтобы извлечь политическую выгоду из трагических событий на Ближнем Востоке, передает tv8.md
“Это циничный подход, когда вы крадете у граждан и затем рекламируете себя за счет людей, находящихся под угрозой ракетных атак. Я считаю это позорным актом в истории нашей страны” - сказал Попеску в эфире программы Cutia Neagră на телеканале TV8.
Около 1 000 человек уже были эвакуированы из Израиля при содействии Илана Шора
фото: primul.md
Четвертый чартерный рейс с согражданами, эвакуированными из Израиля при поддержке Илана Шора, приземлился в аэропорту Кишинева.
275 человек, большая часть из которых – граждане Молдовы, уже находятся в Молдове, сообщает primul.md
Люди очень благодарны организаторам за возможность вернуться домой.
«Спасибо большое за организацию этого рейса. Там война, стреляют. Я там 4 года работаю», – заявил Александр из Каушан.
«Я 2 года работал в Израиле. Сейчас там постоянно стреляют. Мы постоянно спускались в бомбоубежища. Дома меня ждут жена и двое детей. О рейсе узнал из интернета. В обед отправил запрос и вечером уже был ответ. Очень много людей хотят уехать. Я сначала купил билет, но он только на 25 октября, а потом узнал об этом рейсе и полетел на нем», – отметил Сергей Чебан из Бельц, поблагодарив организаторов.
«Очень хорошо долетели, спасибо организаторам! Я даже не стал обращаться в посольство Молдовы, потому что слышал от других, что без толку. Наши ребята покупали билеты на регулярные рейсы, но их постоянно отменяют», – рассказал мужчина, вернувшийся из Ашдота.
По словам одной из женщин, которая пришла в аэропорт Кишинева встречать брата, посольство Молдовы в Израили, а также частные авиакомпании отказывались помочь и принять на борт ее брата – гражданина Молдовы, который из-за инцидента на работе в Израиле оказался прикованным к инвалидному креслу.
«Только благодаря Илану Шору я смогла увидеть брата. Он вернулся из Израиля. Пробыл он там полтора года, а последнее время, был в больнице в Израиле. Он упал на работе и долго лечился там. Посольство наше не помогало, авиоакомпании тоже не хотели. Поэтому, огромное спасибо организаторам, от всего сердца! », – рассказала женщина, брат которой прикован к инвалидному креслу
Бизнесмен Илан Шор с конца минувшей недели активно участвует в эвакуации сограждан: уже в Кишинев из Израиля прилетело 4 чартерных рейса и 2 рейса через Бухарест. По представленным данным, уже было эвакуировано уже около 1 100 человек.
Правительство: В Молдову из Израиля с 7 октября вернулись более 1200 граждан
С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября на родину из Израиля регулярными рейсами вернулись 1204 гражданина Республики Молдова, 415 граждан вылетели в Тель-Авив, такие данные представили власти республики 18 октября.
Как отмечается в официальном сообщении молдавского правительства, 16-17 октября в страну регулярным рейсом Тель-Авив – Кишинев вернулись 357 граждан Молдовы. За тот же период в Израиль отправились 162 гражданина страны, информирует sputniknews.ru
"Власти продолжают вести постоянные переговоры и непрерывный диалог с международными партнерами по эвакуации молдаван из сектора Газа. С открытием эвакуационного коридора делегированный в Египет консульский работник готов оформить необходимые документы и облегчить поездки граждан Республики Молдова", – уточнили в правительстве.
Кроме того, сообщается, что посольство Республики Молдова в Государстве Израиль продолжает работать на постоянной основе.
Ранее власти Молдовы проинформировали, что из порядка 120 находящихся в секторе Газа молдавских граждан помощь для эвакуации запросили около 50 человек.
Марина Таубер ответила Николаю"Нику" Попеску: "Вы на граждан плевать хотели,вам важен только ваш самопиар".
"Вы должны знать что в задачи МИДа входит не только за народные деньги летать в Европу и ходить на передачи,но и помогать своим гражданам за рубежом. Вы на граждан плевать хотели,вам важен только ваш самопиар", – написала депутат, вице-председатель запрещенной в Молдове партии "Шор" Марина Таубер в соцсетях, пишет sputniknews.ru