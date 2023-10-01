Президент провел селекторное совещание с руководителями органов госвласти и управления. Главы государственных администраций проинформировали о положении дел на местах. Ситуация везде штатная. Жизнедеятельность городов и районов обеспечивается в плановом режиме. Социальные обязательства выполняются. Реализация программ развития идет по графику.
Говорили на совещании о проведении озеленительных работ и подготовке к предстоящему республиканскому субботнику. Традиционное благоустроительное мероприятие запланировано на 11 ноября.
Отмечен рост заболеваемости ОРВИ. Рекомендовано активизировать прививочную компанию. Вакцина в республике в достатке. Есть случаи инфицирования как взрослых, так и детей COVID-19. Распространение болезни не носит массовый характер, но требует контроля ситуации, отмечалось на совещании.
Отчитывались и в проведении культурно-массовых мероприятий. Выделен состоявшийся в субботу в парке Александра Невского фестиваль. О нем говорил не только бендерский глава, но и руководители других городов и районов, коллективы которых участвовали в празднике. Речь идет не только об артистах, но и о мастерах народного промысла. Президент этому аспекту уделил особое внимание, подчеркнув многочисленность и разнообразие тематических локаций ремесленных и творческих мастерских. Вадим Красносельский также отметил, что аналогичные бендерскому фестивалю виноградарей и мастеров народного промысла, хоть и менее масштабные, состоялись в различных населенных пунктах республики. Президент поручил правительству подвести итоги сезона фестивалей под открытым небом и представить ему сводную отчетную информацию. Кроме того, в ближайшее время планируется провести расширенное совещание с участием представителей задействованных в организации культурно-массовых мероприятий ведомств и творческих коллективов, рассказал глава Бендер Роман Иванченко. Предстоит проанализировать имеющийся опыт и наметить планы на будущее.
В ходе совещания упомянули практику проведения субботних экскурсионных выездов для школьников. Главы госадминистраций рассказали, какие места посещали ребята на минувшей неделе, отмечая повышенный интерес и исключительно позитивные отзывы по поводу этой президентской инициативы.
Обсудили и новое предложение. Есть идея запустить публично-просветительский проект, который позволит ненавязчиво и беззатратно для граждан знакомить их с местной историей. Речь идет об организации на центральных и узловых пунктах ожидания общественного транспорта трансляции аудиороликов, рассказывающих об истории населенного пункта в целом и об интересных фактах, тематически связанных с местом расположения остановок. Возможно, в проекте будут задействованы и троллейбусы, в салоны которых будет звучать познавательная информация.
В ходе совещания Президента проинформировали об успешном запуске системы отопления в образовательных и медицинских заведениях, а также в соцучреждениях закрытого типа.
Глава государства также спрашивал о подвижках в приобретении по его поручению генераторов. Они закуплены. Три доставлены в учреждения исполнения наказаний, 14 единиц установлены в больницах, интернатах, некоторых образовательных учреждениях. Ожидается поставка еще двух генераторов.