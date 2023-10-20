Члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции 20 октября утвердили отчеты по мнениям, которые касаются денонсации двух соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств.
Это касается Соглашения об основах обеспечения Вооружённых Сил государств-членов Сообщества оружием, техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий и научно-исследовательских и опытно-строительных работ (подписано в Минске 14 февраля 1992 года), сообщает moldpres.md
В то же время будет денонсировано Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, подписанное в Москве 15 апреля 1994 г. Основной причиной денонсации документа является тот факт, что Молдова не применяет документ на практике.