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Молдова денонсирует еще два соглашения с СНГ

Молдова денонсирует еще два соглашения с СНГ
фото: cenzura.md

Члены парламентской Комиссии по внешней политике и европейской интеграции 20 октября утвердили отчеты по мнениям, которые касаются денонсации двух соглашений, заключенных на платформе Содружества Независимых Государств.

Это касается Соглашения об основах обеспечения Вооружённых Сил государств-членов Сообщества оружием, техникой, материальными средствами, организации производственной деятельности ремонтных предприятий и научно-исследовательских и опытно-строительных работ (подписано в Минске 14 февраля 1992 года), сообщает moldpres.md

В то же время будет денонсировано Соглашение о сотрудничестве в области трудовой миграции и социальной защиты трудящихся-мигрантов, подписанное в Москве 15 апреля 1994 г. Основной причиной денонсации документа является тот факт, что Молдова не применяет документ на практике.
  • Сегодня, 11:38
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