21 и 22 октября в Приднестровье был зафиксирован температурный рекорд – 33 градуса тепла. В воскресенье столбик термометра поднялся даже выше – до 33,3°С.
Как отметил директор республиканского гидрометцентра Виталий Кольвенко, такая температура во второй половине октября не фиксировалась в регионе ни разу за все время метеорологических наблюдений. Предыдущий рекорд около 26 градусов тепла держался с пятидесятых годов, сообщает novostipmr.com
При этом рекорд был зафиксирован как по абсолютной, так и по среднесуточной температуре. Она составила 20 градусов тепла, что характерно для июля, а не для середины осени.
По словам Виталия Кольвенко, до конца месяца температура будет держаться на уровне 20-25 градусов тепла. Признаков, которые бы позволили прогнозировать более серьезное похолодание, метеорологи пока не видят.
Аномально жаркая для октября погода установилась в Одессе, сообщает украинское издание "Вести", передаёт ТАСС
Отмечается, что в выходные дневная температура достигла плюс 31,1 градуса в тени, что является абсолютным температурным рекордом для 21 октября за всю историю метеонаблюдений.
Предыдущий дневной рекорд 21 октября был зафиксирован в 1894 году, когда температура была на 5,1 градуса ниже. А наиболее жарким днем месяца ранее считалось 1 октября 1928 года, когда столбик термометра поднялся до отметки в 30,5 градуса.
Среднесуточная аномалия 21 октября 2023 года в Одессе составила 11 градусов, отмечает издание.