Dnestr.TV

 
0

Вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса

Вакцина «Спутник V» перестала защищать от коронавируса
фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Российская вакцина «Спутник V» совсем перестала защищать от коронавируса. Об этом заявил микробиолог, академик РАН и директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Его слова приводит «Газета.ру».

По словам эксперта, исходный препарат давал иммунитет к COVID-19 в течение первых двух лет — с августа 2020 примерно до июля 2022 года. «Начиная с середины лета 2022 года, когда появились варианты омикрон 1, 2 и 3, эффективность "Спутника V" упала в восемь раз. А когда появился омикрон 4, 5, эффективность упала уже раз в 20», — рассказал Гинцбург.

С того момента, как появился XBB.1.5-вариант омикрона, известный как кракен, вакцина перестала давать защиту. По этой причине, считает академик, менять антигенный состав препарата нужно было еще летом 2022 года.

В январе 2023 года стало известно, что специалисты института имени Гамалеи начали работу над вакциной против коронавируса, которая будет защищать от новых штаммов, в том числе от нового субварианта омикрон-штамма — кракен. Сейчас в Москве проводятся клинические испытания адаптированного препарата.

Ранее генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рекомендовал гражданам всех стран вакцинироваться как от коронавируса, так и от гриппа. По его словам, в мире наблюдается рост госпитализаций и смертности от COVID-19, а в Северном полушарии Земли отмечается приближение сезона гриппа.

  • Сегодня, 12:37
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Военный эксперт прокомментировал версию с упавшей в При ...
  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • В Украине сообщили о повреждении морского вокзала в Оде ...
  • Ремонт дороги по улице Панина в Бендерах идет с опереже ...
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна