Первый Президент Приднестровской Молдавской Республики отмечает сегодня 82-летие. Игоря Смирнова поздравил Глава государства. Вадим Красносельский прибыл в рабочий кабинет основателя республики, где лично вручил имениннику орден Г. А. Потемкина-Таврического. «За личный вклад в становление и развитие Приднестровской Молдавской Республики, за заслуги в обеспечении безопасности государства…» – говорится в соответствующем указе. Игорь Смирнов – первый приднестровец, удостоенный этой награды. Ранее орден вручался лишь городу Бендеры по случаю юбилея, сообщила пресс-служба Главы государства .
Вадим Красносельский поздравил Игоря Смирнова от имени всего приднестровского народа, подчеркнув, что заслуги Первого Президента ПМР перед страной не могут быть переоценены.
«Вы – человек-история. Вы соединяете прошлое, настоящее и будущее Приднестровья. В сложнейшее время распада Советского Союза Вы не стали рассуждать с друзьями и близкими людьми на кухне о том, что делать дальше, а взяли на себя ответственность перед всем народом, который проживал здесь, в Приднестровье, ответственность за жизни людей, за свободу, за независимость, ответственность за то, чтобы каждый мог говорить на родном языке, не знать страданий, жить в мире. Принимать такие ответственные решения – не каждому дано. На постсоветском пространстве мы знаем лишь единицы таких примеров. Вы были директором завода, не политиком, и всегда говорили, что воспринимали все как производственный процесс. На самом деле, Игорь Николаевич. Вы стали государственным мужем, Вы стали Президентом и выполняли другие функции: формировали органы госвласти и управления, формировали государство. У Вас получилось. На сегодняшний день Приднестровье – независимое государство. Самое главное, что здесь проживает приднестровский народ, который хочет жить в мире, хочет жить в признанном государстве. Я хочу, чтобы Вы, дай Вам Бог здоровья, стали свидетелем признания Приднестровской Молдавской Республики и порадовались плодам своей деятельности», – пожелал Игорю Смирнову руководитель страны.
Игорь Смирнов выразил благодарность за поздравления и награду, подчеркнув, что самым важным является именно народосбережение. Первый Президент ПМР рассказал, что среди тех, чьи поздравления он сегодня принимал, были и юные суворовцы. Воспитание молодежи, связь поколений, сохранение побед, одержанных предками, – в этом гарантия будущего Приднестровской Молдавской Республики, выразил уверенность Игорь Смирнов.