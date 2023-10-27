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ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе

ООН приняла резолюцию с требованием немедленного прекращения огня в Газе
Фото: Evan Schneider / UN Photo / Global Look Press

Против резолюции Иордании с требованием немедленного прекращения огня выступили США, Израиль и несколько стран восточной Европы

Генеральная ассамблея ООН отвергла резолюцию об осуждении «террористической деятельности» ХАМАС, которую предложила Канада. При этом был одобрен проект Иордании, направленный на завершение конфликта, передает rbc.ru.

На Генеральной ассамблее ООН в ночь на субботу рассматривались различные проекты резолюций по ситуации на Ближнем Востоке. Первым на голосовании был проект, предложенный Канадой. Он предполагал осуждение «террористической деятельности ХАМАС». В результате документ не набрал большинства голосов. За проголосовали США, Канада, Израиль, страны ЕС, против — Россия, Китай и большинство мусульманских стран.

Следом прошло голосование по иорданскому проекту, который призывал к немедленному гуманитарному прекращению огня и перемирию. Его поддержали 120 стран, включая Россию, Китай, Бразилию. Представитель Индии воздержался, равно как делегаты от Австралии, Канады, Германии, Италии, Украины. Против выступили 14 стран, в том числе США, Израиль, Австрия, Чехия, Хорватия, Венгрия.
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