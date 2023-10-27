Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил, что станет ведущим британского новостного телеканала GB News, который позиционирует себя как платформу для представления альтернативных взглядов, отличающихся от более традиционных СМИ. Его заявление опубликовано на сайте телеканала.
Джонсон заявил, что с радостью принял предложение о работе на GB News в качества ведущего. Экс-премьер Британии будет вести документальный сериал, который «продемонстрирует силу Британии по всему миру» и примет участие в освещении британских парламентских выборов, которые состоятся в следующем году, пишет lenta.ru.
«Я буду говорить об огромных возможностях, которые открываются для Великобритании, так же, как и трудностях. И том, почему наши лучшие дни впереди», — высказался Джонсон о предстоящей работе на телеканале.
Борис Джонсон покинул пост премьер-министра Великобритании летом 2022 года. Он принял такое решение из-за политического кризиса и волны отставок членов британского правительства. Политик также пообещал поддержать своего преемника и выразил уверенность в том, что Великобританию ждет золотое будущее.
Как пишет ria.ru, это не первая попытка Джонсона начать работу в СМИ после ухода с поста премьер-министра в 2022 году. В июне стало известно, что Борис Джонсон в очередной раз нарушил кодекс министров, не получив официального разрешения на работу в качестве колумниста газеты Daily Mail. По правилам все бывшие премьер-министры в течение двух лет после ухода с поста обязаны получать разрешение Консультативного комитета по деловым назначениям (Acoba) перед тем, как устроиться на новую должность. Джонсон же уведомил комитет о новом назначении за полчаса до публичного объявления.
При этом британские СМИ отмечали, что Джонсон нарушил это предписание уже второй раз: в 2018 году он стал вести колонку в газете Telegraph после ухода с должности главы британского МИД, также не заручившись официальным разрешением. За эту работу он получал 275 тысяч фунтов стерлингов в год.