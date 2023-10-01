Приднестровье перейдет на зимнее время в ночь с 28 на 29 октября, с субботы на воскресенье. Стрелки часов необходимо перевести на один час назад, и 4:00 станут 3:00. Таким образом, последнее воскресенье октября станет самым длинным воскресеньем в году — 25 часов.
Стрелки часов переводятся дважды в год: в последнее воскресенье марта, когда часы переводятся на час вперед, и в последнее воскресенье октября, когда часы переводят на зимнее время — на час назад.
Согласно указу Президента ПМР №716 от 24 октября 2012 года установлено, что традиционный перевод стрелок на час вперёд в марте и на час назад в октябре осуществляется без издания дополнительных нормативно-правовых актов.
Для перехода на «зимнее» время следует в ночь с субботы на воскресенье – 29 октября в 3 часа 00 минут перевести стрелки часов на один час НАЗАД.
Указ Президента ПМР №716 носит универсальный характер, в котором оговаривается переход республики, как на «зимнее», так и на «летнее» время.
«Ежегодно, без издания дополнительного нормативного правового акта Президента ПМР, переход на «летнее» время осуществляется в последнее воскресенье марта путем перевода стрелок часов в 2 часа 00 минут на один час вперед, а прекращение действия «летнего» времени – в последнее воскресенье октября путем перевода стрелок часов в 3 часа 00 минут на один час назад», - говорится в документе.
Переход на «зимнее» время в Приднестровье производится «в связи с нахождением в едином часовом поясе трёх государств: Приднестровской Молдавской Республики, Украины и Республики Молдова, а также в целях полного использования светлого времени суток, улучшения условий труда и отдыха населения Приднестровской Молдавской Республики».
Поскольку Российская Федерация прекратила сезонный перевод стрелок, Тирасполь окажется в ином часовом поясе относительно «московского» времени. Приднестровское время с 29 октября будет отставать от Москвы на один час.
Россия от перевода стрелок отказалась в 2014 году, поэтому разница во времени между Тирасполем и Москвой составит один час.
В последние годы вопрос о смене времени активно обсуждался, и Европейский союз предложил государствам-членам принять решение о переходе на летнее или зимнее время, однако до сих пор окончательное решение не принято.
Переход на час вперёд летом и на час назад зимой впервые был проведён в Великобритании в целях экономии энергетических ресурсов. Сама же идея экономии ресурсов путём перевода стрелок часов принадлежит американскому государственному деятелю, одному из авторов Декларации независимости США Бенджамину Франклину (1706-1790). В Соединённых Штатах Америки переход на летнее и зимнее время применяется с 1918 года.