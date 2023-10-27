Dnestr.TV

 
0

Назван вред безалкогольного пива и способ избежать его

Назван вред безалкогольного пива и способ избежать его
Фото: открытые источники

Ученые из Корнелльского университета (Cornell) выяснили, что безалкогольное пиво может быть источником патогенных бактерий. Исследование опубликовано в Journal of Food Protection.

Биотехнологи ввели в безалкогольное и слабоалкогольное пиво пять штаммов бактерий кишечной палочки (Escherichia coli), сальмонеллы (Salmonella enterica) и листерии (Listeria monocytigenes), а затем отслеживали их рост в течение 63 дней, передает gazeta.ru.

Слабоалкогольное пиво предотвращало рост патогенов, в то время как безалкогольное пиво способствовало ему. Кишечная палочка и сальмонелла выжили в слабоалкогольном и безалкогольном пиве при всех исследуемых температурах, кислотности и крепости. Листерия оказалась менее устойчивой: через несколько дней размер популяции снизился ниже предела обнаружения.

В целом содержание алкоголя и температура хранения были наиболее важными факторами, определяющими рост бактерий. Температура около 4°C способствововала снижению численности всех бактерий, что подчеркивает важность хранения безалкогольного и слабоалкогольного пива в холодильнике. Пастеризация, стерильная фильтрация и добавление консервантов также могут снизить риск отравления, считают ученые.

Обычное алкогольное пиво считается невосприимчивым к микробным патогенам. Исследования показали, что концентрации этанола 3,5–5% (об.) могут эффективно предотвращать рост наиболее распространенных бактерий. Благодаря сочетанию эффекта этанола, пастеризации, кипячения сусла, фильтрации и хранению в холодильнике случаи пищевого отравления пивом редки. Хотя было показано, что некоторые бактериальные штаммы выживают даже в крепком пиве, это обычно происходит из-за нарушения температурного режима хранения.
  • Вчера, 17:55
  • DTV
  • Просмотров: 69
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Пресс-конференция посвящённая юбилею города Бендеры
  • Семён Коган: " В жизни каждого человека есть один глав ...
  • No comment: запуск движения по реконструированной улице ...
  • Семён Коган: "Есть высший Суд и горечь вздоха, кому са ...
  • Задержан 18-летний наркокурьер
  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Украина открывает железнодорожную границу с Приднестров ...
  • Изменения ПДД Приднестровья
  • Жителям севера Израиля рекомендовали эвакуироваться
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна