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В результате массового ДТП в Египте погибли более 30 человек

В результате массового ДТП в Египте погибли более 30 человек
Фото: открытые источники

Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей Каир с Александрией, расположенной на берегу Красного моря. Об этом сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, на территории которой произошло ДТП.

"В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили ранения", - указал представитель службы, слова которого привела газета Al-Ahram, пишет ТАСС.

По данным медицинских источников, которые привела газета Ahbar al-Youm, "в результате аварии погибли 33 человека, 54 получили ранения".

Как указали в провинциальном управлении полиции, на 132-м км автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. Рейсовый автобус в условиях густого тумана врезался в стоявший на обочине грузовик, затем с ними столкнулись еще несколько машин. На месте ДТП возник пожар, семь автомобилей полностью сгорели.

На место происшествия прибыли не менее 20 машин скорой помощи, все раненые доставлены в госпитали. Прокуратура ведет расследование происшествия.


  • Вчера, 17:58
  • DTV
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