Более 30 человек погибли в результате столкновения нескольких автомобилей на автотрассе, связывающей Каир с Александрией, расположенной на берегу Красного моря. Об этом сообщили в службе безопасности провинции Бухейра, на территории которой произошло ДТП.
"В результате аварии погибли 32 человека, 60 получили ранения", - указал представитель службы, слова которого привела газета Al-Ahram, пишет ТАСС.
По данным медицинских источников, которые привела газета Ahbar al-Youm, "в результате аварии погибли 33 человека, 54 получили ранения".
Как указали в провинциальном управлении полиции, на 132-м км автотрассы у одной из машин произошла утечка масла, что и привело к крупному столкновению. Рейсовый автобус в условиях густого тумана врезался в стоявший на обочине грузовик, затем с ними столкнулись еще несколько машин. На месте ДТП возник пожар, семь автомобилей полностью сгорели.
На место происшествия прибыли не менее 20 машин скорой помощи, все раненые доставлены в госпитали. Прокуратура ведет расследование происшествия.