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Делегация Тирасполя приняла участие в международном форуме муниципалитетов

Делегация Тирасполя приняла участие в международном форуме муниципалитетов
Фото: пресс-служба госадминистрации Тирасполя

В турецком городе Конья прошел всемирный совет международной организации «Объединенные города и местные власти», собравший около 400 представителей местных и региональных органов власти из более чем 60 стран и 160 городов мира.

В работе форума приняла участие и тираспольская делегация, в составе столичного градоначальника Олега Довгопол и Председателя Тираспольского городского Совета народных депутатов Вадима Дони, передает пресс-служба госадминистрации Тирасполя.

В рамках форума в Евразийское отделение ОГМВ были приняты два новых города – Великий Новгород и Ялта, а также был избран новый президент ОГМВ – мэр Коньи Ибрагим Уйгур Алтай, сменивший на этом посту мэра Монтевидео Каролину Коссе.

Всемирный совет ОГМВ уже на протяжении многих лет успешно выступает площадкой для дискуссий и поиска общих решений актуальных проблем среди городов мира.

В Конье также обсудили практики различных муниципалитетов в области городского хозяйства, утвердили план работы на 2024-й, заслушали отчеты о деятельности за прошедший год. Генеральный секретарь всемирной организации Эмилия Сайз отметила активную работу отделения и выразила надежду, что выработанные стратегии помогут развитию муниципалитетов Евразийского региона.

В работе Евразийского отделения также приняли участие представители городов России, Монголии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана.
  • Вчера, 18:09
  • DTV
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