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Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН

Министр обороны Чехии призвала к выходу страны из ООН
Фото: Vaclav Salek / CTK / TASS/ Министр обороны Чехии Яна Чернохова

Министр обороны Чехии Яна Чернохова призвала республику выйти из ООН из-за принятой Генассамблеей резолюции по ситуации на Ближнем Востоке. Об этом она написала в соцсети X, пишет ria.ru.

"Ровно три недели назад ХАМАС убил более 1400 израильтян — больше жертв для своего населения, чем боевая исламистская организация "Аль-Каида"* убила в США 11 сентября. И только 14 стран, включая нашу, ясно и понятно выступили против этой беспрецедентной террористической атаки, совершенной террористами ХАМАС! Мне стыдно за ООН", — заявила Чернохова.

По ее словам, Чехии не место в организации, которая поддерживает террористов и не уважает фундаментальное право на самооборону.

Генассамблея ООН 27 октября приняла резолюцию арабских стран с призывом к немедленному перемирию в зоне палестино-израильского конфликта. За проголосовали 120 стран, 45 воздержались, против выступили 14: Израиль, США, Австрия, Хорватия, Чехия, Гватемала, Венгрия, Маршалловы острова, Микронезия, Папуа — Новая Гвинея, Парагвай, Тонга и Фиджи. Постпред Израиля в ООН Гилад Эрдан заявил после этого, что у Организации Объединенных Наций "больше не осталось ни грамма легитимности или актуальности".

ХАМАС поддержал решение Генассамблеи.

Авторами документа выступили Иордания и еще более 40 стран. Резолюция осуждает насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан, призывает к немедленному, надежному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий и к немедленному освобождению гражданских лиц, незаконно удерживаемых в плену.

Кроме того, резолюция требует от всех сторон соблюдать обязательства по гуманитарному праву, прежде всего в вопросе защиты мирного населения и гражданских объектов, обеспечить доставку в сектор Газа необходимых товаров и доступ туда для сотрудников гуманитарных организаций. Израиль призывают отменить предписание к жителям Газы переместиться на юг анклава.

В резолюции говорится и о необходимости срочного создания механизма для обеспечения защиты палестинского гражданского населения в соответствии с международным правом и соответствующими резолюциями ООН.
  • Сегодня, 10:31
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