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"Нафтогаз" заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России

"Нафтогаз" заявил, что не будет продлевать договор о транзите газа из России
Фото: РИА Новости / Стрингер

Украина не будет продлевать договор о транзите российского газа в Европу, который истекает в конце 2024 года. Об этом заявил глава "Нафтогаза" Алексей Чернышов, сообщает ТАСС.

"Это соглашение завершится до конца 2024 года, и мы не намерены его продолжать. Мы не будем инициировать продолжение этого транзита. Контракт завершится - транзит остановится", - приводит его слова издание "Страна" в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что Украина не разрывает контракт сейчас только из-за европейских партнеров. "Мы не можем лишить сегодня некоторые страны Евросоюза, которые, кстати, являются нашими партнерами, возможности получать голубое топливо и готовиться к зиме", - объяснил Чернышов.

Как заявил ТАСС в начале июня замглавы МИД РФ Михаил Галузин, Украина в случае непродления соглашения о транзите газа с Россией после 2024 года нанесет большой урон ЕС и навредит самой себе.

В декабре 2019 года "Газпром" и "Нафтогаз" договорились о продлении транзита российского газа через украинскую территорию на период с 2020 по 2024 год с возможностью пролонгации. Контракт предусматривает транзит 65 млрд куб. м газа в 2020 году и 40 млрд куб. м ежегодно с 2021 по 2024 год. Договоренность о транзите предполагает принцип "качай или плати", когда плата за транзит взимается в объеме забронированных мощностей, даже если фактическая прокачка окажется меньше.
  • Сегодня, 10:35
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