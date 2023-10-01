Республика Молдова занимает 68-е место в «Индексе верховенства закона» 2023 года, проведенном World Justice Project (WJP), который измеряет уровень соблюдения принципов верховенства права в 142 странах мира. Молдова поднялась на две позиции по сравнению с прошлым годом с результатом 0,53 балла, передает noi.md.
Согласно отчету, опубликованному в среду, 25 октября, первое место занимает Дания, за ней следуют Норвегия, Финляндия, Швеция и Германия.
Замыкают рейтинг Венесуэла, Камбоджа и Афганистан.
Румыния занимает в этом рейтинге 40-е место, а Украина 89-е – на 11 позиций ниже, чем годом ранее. Россия находится на 113-м месте, опустившись на 4 позиции. World Justice Project в шестом подряд индексе обнаруживает, что верховенство закона снова ослабло в большинстве стран.
Организация World Justice Project определяет верховенство закона как устойчивую систему законов, институтов, норм и обязательств общества, которая обеспечивает: ответственность, справедливые законы, открытое правительство и доступное правосудие. Эффективное верховенство закона снижает коррупцию, борется с бедностью и болезнями и защищает людей от несправедливости. Это основа развития, ответственного управления и уважения основных прав.