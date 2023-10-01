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Антимонии от Семена Когана (Часть 6)

Антимонии от Семена Когана (Часть 6)
Изображение: открытые источники

Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя.

Семен Коган (Александр Кирий) – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.

АНТИМОНИИ ПРО ИМЕНА

Любое время проверяется именем. Чем дольше проверяется, тем меньше
от имени остается.
***
Чтобы имя соответствовало Времени, оно должно быть с большой буквы!
***
Если время соответствует имени, оно не проходит!
***
Какие времена, такие и имена!
***
Прекрасное время, когда у каждого может быть свое имя!
***
Любое имя можно испортить, если его подсластить.
***
Если большое имя написать маленькими буквами, все равно его не охватить.
***
Некоторые имена создают для того, чтобы были известны фамилии создателей!
***
А порой имена делают для того, чтобы перечеркнуть фамилии!
***
Вечность в имени не нуждается!..
***
Человек со сногсшибательным именем должен знать приемы каратэ.
***
Встречаются и оглушительные имена, если врубить их на всю катушку.
***
Некоторые имена лепятся всю жизнь, а теряются за мгновенье.
***
Каждой стране нужны такие имена, которые делают ее именитой.
***
Даже если иное имя называть во весь голос, оно не звучит.
***
Страна без имен, что люди без фамилий.
***
Если имя страны возвышает человека, ему не надо опускаться до своей фамилии.
***
Чем сильнее страна, тем громче ее имя!
***
Чтобы сделать себе имя, некоторые берут псевдоним.
***
Настоящее имя в фамилии не нуждается.
***
Человек рождается, чтобы сделать имя, и умирает, чтобы оно жило.
***
Иногда, чтобы добиться тишины, нужны громкие имена.
***
Многие люди всю жизнь делают себе имя, чтобы умереть по-человечески!
***
Зачем человеку имя, если уже есть фамилия?
***
Имя из одной буквы тоже звучит - "Я!"
***
Имя человека пишется с большой буквы, чтобы компенсировать его суть!
***
Какое нам дело до чужого имени, если свое, как чужое?!
***
Не ищите фамилии героев. Там одни имена!
***
К чему нам громкие имена, если и без них шума много?
***
Когда не могут приобрести имя, получают вымя!
***
У каждого имени свое время. Смотрите на часы.
***
Со временем имена не портятся, они тускнеют.
***
Красота имен не в сочетании букв и звуков, а дел!
***
Должен ли человек соответствовать имени, или имя ему - человек?
***
Человека помнят по имени, а забывают по фамилии.
***
Если бы звездам не давали наши имена, они бы не светились!
***
Приличных людей много, но кто знает их имена?
***
Назовите туалет именем преступника, чтобы все знали, что не надо преступать.
***
Лицо кавказской национальности - тоже имя, но инородное!
***
Имя неприятного лица - морда. Приятного - птичка моя!
***
У нас, если имя выражается, оно вырезается.
***
За бугром имена всегда принижаются.
***
У нас вместо имения - местоимения.
***
Иисусу - фамилия не нужна!
***
Имя можно сотворить за миллион, а потерять за мелочь!
***
Назовите имя, и вам скажут, куда идти.
* * *
У идиотов нет имен, одни местоимения.
***
Судьба каждого имени зависит, прежде всего, от фамилии.
***
С фамилией "Счастливый" никакие имена не нужны!
***
Все иллюзии, кроме имени твоего!
***
Все проходит. Еврейские имена остаются!
***
Пока длинные имена выговорят, короткие - выговорятся!
***
Если громко назвать свое имя, его могут услышать соседи.
***
Без имени - нет человека. С именем - не будет.
***
Если человек нашел свое место под солнцем, оно именное.
***
Еврейские имена заметнее незаметней!
***
Для имени любая буква алфавита хороша, кроме последней. Она очень хороша.
***
Настоящему профессионалу фамилия "Могильный" только поможет.
***
Легко сделать имя на короткое время. Труднее его укоротить!
***
У каждого имени свой вес в обществе.
***
Для имен нет никаких весов, но у каждого имени - свой вес.
***
Если человек меняет свое имя, значит, хочет трепать чужое.
***
У каждого поколения- улицы с большими именами. У нашего - с большими тупиками!
***
Если каждое имя предполагает фамилию, то не каждая фамилия становится именем.
***
Человек приобретает фамилию после рождения, а имя - после смерти.
***
Если у каждой фамилии есть имя, то не каждому имени требуется фамилия.
***
Что в имени твоем? Одна фамилия!
***
Сколько фамилий? И ни одного имен.
***
У каждого есть фамилия, имя, отчество. И лишь у некоторых - имя.
***
Имен много, именитых - мало.
***
Не каждый гонится за своим именем, но никто не против, чтобы оно гонялось за ним.
***
Есть имена, которые стоят миллионы, а есть миллионы имен, которые ничего не стоят.
***
Не каждое красивое имя - известно. Но каждое известное имя - красиво!
***
Есть имена за чертой, а есть и от черта.
***
Нередко имя у человека появляется после смерти, а фамилия остается
на надгробной плите.
***
Если человек получает фамилию после рождения, то имя нередко приходит
после смерти.
***
Голодному желудку громкое имя не помогает.
***
Если у людей одна фамилия, то больше шансов на одно имя.
***
Встречаются и неприличные фамилии, но иностранцы их все равно не
понимают.
***
Без имени можно прожить. Но как прожить с именем?
***
Если бы человек мог выбрать себе имя, все равно ему бы пришлось брать билеты в
автобусе.
***
В любом имени главное – не продолжительность звука, а срока.
***
Многие улицы до сих пор не названы именами тех, которые их возводили.
***
На многих надгробьях есть фамилии людей, которых незаслуженного лишили имени.
***
Имя зависит не от его букв, а от его человека.
***
У каждого имени такой человек, который на него откликается.
***
У прекрасных дам могут быть любые очаровательные имена!
***
Прежде, чем давать человеку имя, выясните, как он в нем будет выглядеть.
***
Имя тоже можно купить, но на надгробной плите.
***
Если имена продаются, продайте мое настоящее.
***
Самое неустойчивое имя у имиджа!
***

АНТИМОНИИ ПРО БУГОР

Чтобы уехать за бугор, нужны не только дедки, но и бабки!
***
Без бабок за бугром будут только бабы!
***
Жить лучше не за бугром - за стеклом!
***
У каждого бугра своя пропасть!
***
И за бугром наши, но краше
***
За бугром те же люди, но юди!
***
Если бугор на замке, значит замок на мечте!
***
Когда тянутся за бугор, растягиваются за вышкой!
***
Бугор без укора не бывает!
***
Одним - бугор. Другим - укор!
***
За бугром все видится невооруженным взглядом!
***
Иной бугор недоступней труднодоступных гор!
***
За чужой бугор со своими вышками не лезут!
***
Дайте мне бугор, за который не дают вышку!
***
Чем больше рвов, тем меньше бугров!
***
Не каждый бугор может быть на высоте!
***
И за бугром можно забугриться!
***
За бугром - ренегат! За вышкой- гад!
***
Забугорье- прежде всего- горе!
***
За бугром тоже живут, но переживают!
***
Наши люда- не за буграми. Они под холмами.
***
У нас, кто не за бугром, тот под холмиком.
***
Новая эмиграция породила новую нацию- забугористых!
***
Бугры- разные, но судьбы эмигрантов- одинаковы!
***
Бугор лишает корней, укрепляет стволы и сохраняет ветви!
***
За бугром все видится в розовом свете, кроме светофоров!
***
У каждого Забугорья своя Россия!
***
Из-за бугра виднее Орда.
***
Чем дальше от бугра, тем сильнее - жизнь прошла!
***
Бугор не за горами, за слезами!
***
Забугорье- это Отчизна с привкусом горя.
***
Настоящая жизнь не за бугром- за стеклом.
***
Страсти за бугром - еще не погром!
***
За бугром все белые, даже черные!
***
Многие хотят за бугор, чтобы там загнивать по-настоящему!
***
Бугор - не стена, головой не пробьешь.
***
За бугром хорошо тем, кто не за того парня.
***
За бугром тоже копают, но только туннели!
***
За бугром всё другое. Даже мы сами!
***
За бугром на все смотрят снизу.
***
Театр одного бугра!
***
За бугром все живут вместе, даже супруги!
***
Бугор- выше всех гор. На него горя не напасешься!
***
За угрем- хорошо, за бугром- лучше!
***
За бугром все лучшее - детям, у нас- с детей!
***
И ложбину можно назвать бугром, если она ведет на чужбину!
***
И среди гор- бугор возвышается!
***
Бугор влечет к себе всякого, кто ощущает пропасти и ямы!
***
Бугор- мост между пропастью и теми, кто не желает пропасть!
***
Дома хорошо. А за бугром и стены помогают.
***
Дайте нам такой бугор, который бы нас возвысил в собственных глазах.
***
Главный принцип бугра - беспринципность!
***
Нет бугра - нет человека!
***
Если вы хотите попасть за бугор, цельтесь выше!
***
Не стреляйте в упор. Попадете под бугор!
***
И за бугром люди живут. Но на зарплату.
***
За бугром - не крутятся, но гайки закручивают!
***
Если крыша поехала, значит за бугор.
***
До бугра - дойти до ОВИРА. За бугром - в дорогу и ВИРА!
***
Для нашего совка бугор- не гора!
***
У советских собственная гордость- каждый взятый бугор!
***
За бугром любят родину иначе - издалека!
***
И за бугром сидит, кто плохо стоит!
***
Если вам мылят шею, намыливайтесь!
***
За бугром все патриотизм, кроме шуток.
***

АНТИМОНИИ ПРО ОШИБКИ

Каждый имеет право на АшиПки !
***
Чтобы учиться на своих ошибках, надо правильно ошибаться.
***
Ошибитесь серьезно, и вы поймете, чего не хотите.
***
Когда учатся по книгам, в них тоже могут не быть ошибки.
***
Если все время учиться на чужих ошибках, это тоже ошибка!
***
Когда много ошибок, нет результата,, Когда мало, результат может
быть ошибочным.
***
Если хотите ошибиться, делайте это без ошибок.
***
Хороших ошибок не бывает.
***
Не так страшна ошибка, которую исправят, как та, которая правит.
***
Ошибки бывают разные, но лучше, чтобы не грязные.
***
Чтобы дважды не ошибаться, надо считать: одна ошибка и еще одна ошибка.
***
Даже, когда имеют право на ошибку, Конституцию не меняют.
***
Не делает ошибки тот, кто не делается. Он просто заблуждается.
***
Всё- ошибки. Даже наши представления о них.
***
Как бы определили истинное, если бы мы не ошибались ?
***
Ошибки тоже результативны, но для кого-то!
***
Если не хотите ошибаться, ошибайтесь без желания.
***
Если вы не признаете свои ошибки, значит не хотите с ними делиться.
***
Признайте свою ошибку, тогда и новую сделаете осознанней.
***
Не ошибается тот, кто уже ошибся!
***
Не требуйте от меня делать все правильно: я тоже живу на зарплату!
***
И Вера может оказаться ошибкой, если вы встретили Надежду.
***
На ошибке далеко не уедешь. Надо брать билеты в автобусе.
***
Прежде, чем делать ошибку, подумайте, кому это надо.
***
Если ошибка никому не нужна, значит она- ошибочна.
***
Сделайте наконец ошибку. И вы поймете - это не конец!
***
Нормально, когда ошибаются. Но ненормально, когда это нормально.
***
У ошибок есть преимущество - на них учатся.
***
Чтобы учиться на чужих ошибках, не должно быть своих.
***
К чему нам чужие ошибки, если свои чужды?
***
Если вы не учитесь на чужих ошибках, значит у вас уже – законченное высшее.
***
На чужих ошибках я еще учиться успею. Дайте свои сделать.
***
Заберите ошибки, и у нас ничего не останется.
***
Каждый ошибается, чтобы о нем ничего плохого не думали.
***
Хотите ошибиться? Скажите, что вам хорошо!
***
Чтобы легче распознать ошибку, надо ее повторить!
***
Тому, кто часто ошибается , надо вручить приз: "За правдивые достижения!
***
Как много всюду ошибок. А мы все равно ошибаемся.
***
Если много ошибок, значит это кому-то надо.
***
За всю жизнь человек совершает столько ошибок, что можно утверждать:
он в себе ошибся.
***!
За всю жизнь мы воспринимаем другого ошибочно столько раз, что можно
утверждать: он не тот, за кого себя выдает.
***
Корень многих ошибок в отсутствии корней!
***
Не делайте за меня ошибки. Я тоже умный!
***
Наши ошибки- самые ошибочные из ошибочных!
***
У нас все лучшее, даже ошибки.
***
Чужих ошибок так много, что даже не знаешь, какие выбрать для учебы!
***
Если все ошибаются, это уже не ошибки, а расплата за них.
***
Не скрывайте свои ошибки. Лучше поделитесь с людьми,
чтобы они тоже ошибались.
***
Кто не делает ошибок, тот не знает, что это такое!
***
Если делают много ошибок, значит знают, как их исправить.
***
Когда ошибки умножаются, ими делятся.
***
У ошибки лик ребенка и мысли подонка!
***
Самая дорогая ошибка та, с которой не хочется расставаться!
***
Дорогие ошибки не продают. За них расплачиваются.
***
На дорогих ошибках учиться дешевле.
***
Нет приятней ошибки, чем у соседа.
***
Чтобы собирать свои ошибки, нужно быть миллионером!
***
Чтобы отвечать за свои ошибки, надо хотя бы говорить.
***
Дайте человеку сделать ошибку, чтобы не сделал что-то другое!
***
Дважды ошибившийся, думает сначала о Вечности!
***
Прежде, чем сваливать ошибки на другого, подумайте, выдержите ли вы это.
***
Сваливают не только ошибки, но и от ошибок...
***
Если ошибка дорого стоит, ее могут и подарить.
***
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