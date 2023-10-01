Мы продолжаем знакомить Вас с творчеством писателя Семена Когана (литературный псевдоним Александр Кирий). Вашему вниманию представлены антимонии писателя.
Семен Коган (Александр Кирий) – прозаик, драматург, писатель-сатирик, член союза журналистов СССР. Публиковался во многих советских и зарубежных изданиях. Выпустил 31 книгу. Неоднократный победитель международных конкурсов юмора. Почетно-заслуженный юморист Москвы.
АНТИМОНИИ ПРО ИМЕНА
Любое время проверяется именем. Чем дольше проверяется, тем меньше от имени остается. *** Чтобы имя соответствовало Времени, оно должно быть с большой буквы! *** Если время соответствует имени, оно не проходит! *** Какие времена, такие и имена! *** Прекрасное время, когда у каждого может быть свое имя! *** Любое имя можно испортить, если его подсластить. *** Если большое имя написать маленькими буквами, все равно его не охватить. *** Некоторые имена создают для того, чтобы были известны фамилии создателей! *** А порой имена делают для того, чтобы перечеркнуть фамилии! *** Вечность в имени не нуждается!.. *** Человек со сногсшибательным именем должен знать приемы каратэ. *** Встречаются и оглушительные имена, если врубить их на всю катушку. *** Некоторые имена лепятся всю жизнь, а теряются за мгновенье. *** Каждой стране нужны такие имена, которые делают ее именитой. *** Даже если иное имя называть во весь голос, оно не звучит. *** Страна без имен, что люди без фамилий. *** Если имя страны возвышает человека, ему не надо опускаться до своей фамилии. *** Чем сильнее страна, тем громче ее имя! *** Чтобы сделать себе имя, некоторые берут псевдоним. *** Настоящее имя в фамилии не нуждается. *** Человек рождается, чтобы сделать имя, и умирает, чтобы оно жило. *** Иногда, чтобы добиться тишины, нужны громкие имена. *** Многие люди всю жизнь делают себе имя, чтобы умереть по-человечески! *** Зачем человеку имя, если уже есть фамилия? *** Имя из одной буквы тоже звучит - "Я!" *** Имя человека пишется с большой буквы, чтобы компенсировать его суть! *** Какое нам дело до чужого имени, если свое, как чужое?! *** Не ищите фамилии героев. Там одни имена! *** К чему нам громкие имена, если и без них шума много? *** Когда не могут приобрести имя, получают вымя! *** У каждого имени свое время. Смотрите на часы. *** Со временем имена не портятся, они тускнеют. *** Красота имен не в сочетании букв и звуков, а дел! *** Должен ли человек соответствовать имени, или имя ему - человек? *** Человека помнят по имени, а забывают по фамилии. *** Если бы звездам не давали наши имена, они бы не светились! *** Приличных людей много, но кто знает их имена? *** Назовите туалет именем преступника, чтобы все знали, что не надо преступать. *** Лицо кавказской национальности - тоже имя, но инородное! *** Имя неприятного лица - морда. Приятного - птичка моя! *** У нас, если имя выражается, оно вырезается. *** За бугром имена всегда принижаются. *** У нас вместо имения - местоимения. *** Иисусу - фамилия не нужна! *** Имя можно сотворить за миллион, а потерять за мелочь! *** Назовите имя, и вам скажут, куда идти. * * * У идиотов нет имен, одни местоимения. *** Судьба каждого имени зависит, прежде всего, от фамилии. *** С фамилией "Счастливый" никакие имена не нужны! *** Все иллюзии, кроме имени твоего! *** Все проходит. Еврейские имена остаются! *** Пока длинные имена выговорят, короткие - выговорятся! *** Если громко назвать свое имя, его могут услышать соседи. *** Без имени - нет человека. С именем - не будет. *** Если человек нашел свое место под солнцем, оно именное. *** Еврейские имена заметнее незаметней! *** Для имени любая буква алфавита хороша, кроме последней. Она очень хороша. *** Настоящему профессионалу фамилия "Могильный" только поможет. *** Легко сделать имя на короткое время. Труднее его укоротить! *** У каждого имени свой вес в обществе. *** Для имен нет никаких весов, но у каждого имени - свой вес. *** Если человек меняет свое имя, значит, хочет трепать чужое. *** У каждого поколения- улицы с большими именами. У нашего - с большими тупиками! *** Если каждое имя предполагает фамилию, то не каждая фамилия становится именем. *** Человек приобретает фамилию после рождения, а имя - после смерти. *** Если у каждой фамилии есть имя, то не каждому имени требуется фамилия. *** Что в имени твоем? Одна фамилия! *** Сколько фамилий? И ни одного имен. *** У каждого есть фамилия, имя, отчество. И лишь у некоторых - имя. *** Имен много, именитых - мало. *** Не каждый гонится за своим именем, но никто не против, чтобы оно гонялось за ним. *** Есть имена, которые стоят миллионы, а есть миллионы имен, которые ничего не стоят. *** Не каждое красивое имя - известно. Но каждое известное имя - красиво! *** Есть имена за чертой, а есть и от черта. *** Нередко имя у человека появляется после смерти, а фамилия остается на надгробной плите. *** Если человек получает фамилию после рождения, то имя нередко приходит после смерти. *** Голодному желудку громкое имя не помогает. *** Если у людей одна фамилия, то больше шансов на одно имя. *** Встречаются и неприличные фамилии, но иностранцы их все равно не понимают. *** Без имени можно прожить. Но как прожить с именем? *** Если бы человек мог выбрать себе имя, все равно ему бы пришлось брать билеты в автобусе. *** В любом имени главное – не продолжительность звука, а срока. *** Многие улицы до сих пор не названы именами тех, которые их возводили. *** На многих надгробьях есть фамилии людей, которых незаслуженного лишили имени. *** Имя зависит не от его букв, а от его человека. *** У каждого имени такой человек, который на него откликается. *** У прекрасных дам могут быть любые очаровательные имена! *** Прежде, чем давать человеку имя, выясните, как он в нем будет выглядеть. *** Имя тоже можно купить, но на надгробной плите. *** Если имена продаются, продайте мое настоящее. *** Самое неустойчивое имя у имиджа! ***
АНТИМОНИИ ПРО БУГОР
Чтобы уехать за бугор, нужны не только дедки, но и бабки! *** Без бабок за бугром будут только бабы! *** Жить лучше не за бугром - за стеклом! *** У каждого бугра своя пропасть! *** И за бугром наши, но краше *** За бугром те же люди, но юди! *** Если бугор на замке, значит замок на мечте! *** Когда тянутся за бугор, растягиваются за вышкой! *** Бугор без укора не бывает! *** Одним - бугор. Другим - укор! *** За бугром все видится невооруженным взглядом! *** Иной бугор недоступней труднодоступных гор! *** За чужой бугор со своими вышками не лезут! *** Дайте мне бугор, за который не дают вышку! *** Чем больше рвов, тем меньше бугров! *** Не каждый бугор может быть на высоте! *** И за бугром можно забугриться! *** За бугром - ренегат! За вышкой- гад! *** Забугорье- прежде всего- горе! *** За бугром тоже живут, но переживают! *** Наши люда- не за буграми. Они под холмами. *** У нас, кто не за бугром, тот под холмиком. *** Новая эмиграция породила новую нацию- забугористых! *** Бугры- разные, но судьбы эмигрантов- одинаковы! *** Бугор лишает корней, укрепляет стволы и сохраняет ветви! *** За бугром все видится в розовом свете, кроме светофоров! *** У каждого Забугорья своя Россия! *** Из-за бугра виднее Орда. *** Чем дальше от бугра, тем сильнее - жизнь прошла! *** Бугор не за горами, за слезами! *** Забугорье- это Отчизна с привкусом горя. *** Настоящая жизнь не за бугром- за стеклом. *** Страсти за бугром - еще не погром! *** За бугром все белые, даже черные! *** Многие хотят за бугор, чтобы там загнивать по-настоящему! *** Бугор - не стена, головой не пробьешь. *** За бугром хорошо тем, кто не за того парня. *** За бугром тоже копают, но только туннели! *** За бугром всё другое. Даже мы сами! *** За бугром на все смотрят снизу. *** Театр одного бугра! *** За бугром все живут вместе, даже супруги! *** Бугор- выше всех гор. На него горя не напасешься! *** За угрем- хорошо, за бугром- лучше! *** За бугром все лучшее - детям, у нас- с детей! *** И ложбину можно назвать бугром, если она ведет на чужбину! *** И среди гор- бугор возвышается! *** Бугор влечет к себе всякого, кто ощущает пропасти и ямы! *** Бугор- мост между пропастью и теми, кто не желает пропасть! *** Дома хорошо. А за бугром и стены помогают. *** Дайте нам такой бугор, который бы нас возвысил в собственных глазах. *** Главный принцип бугра - беспринципность! *** Нет бугра - нет человека! *** Если вы хотите попасть за бугор, цельтесь выше! *** Не стреляйте в упор. Попадете под бугор! *** И за бугром люди живут. Но на зарплату. *** За бугром - не крутятся, но гайки закручивают! *** Если крыша поехала, значит за бугор. *** До бугра - дойти до ОВИРА. За бугром - в дорогу и ВИРА! *** Для нашего совка бугор- не гора! *** У советских собственная гордость- каждый взятый бугор! *** За бугром любят родину иначе - издалека! *** И за бугром сидит, кто плохо стоит! *** Если вам мылят шею, намыливайтесь! *** За бугром все патриотизм, кроме шуток. ***
АНТИМОНИИ ПРО ОШИБКИ
Каждый имеет право на АшиПки ! *** Чтобы учиться на своих ошибках, надо правильно ошибаться. *** Ошибитесь серьезно, и вы поймете, чего не хотите. *** Когда учатся по книгам, в них тоже могут не быть ошибки. *** Если все время учиться на чужих ошибках, это тоже ошибка! *** Когда много ошибок, нет результата,, Когда мало, результат может быть ошибочным. *** Если хотите ошибиться, делайте это без ошибок. *** Хороших ошибок не бывает. *** Не так страшна ошибка, которую исправят, как та, которая правит. *** Ошибки бывают разные, но лучше, чтобы не грязные. *** Чтобы дважды не ошибаться, надо считать: одна ошибка и еще одна ошибка. *** Даже, когда имеют право на ошибку, Конституцию не меняют. *** Не делает ошибки тот, кто не делается. Он просто заблуждается. *** Всё- ошибки. Даже наши представления о них. *** Как бы определили истинное, если бы мы не ошибались ? *** Ошибки тоже результативны, но для кого-то! *** Если не хотите ошибаться, ошибайтесь без желания. *** Если вы не признаете свои ошибки, значит не хотите с ними делиться. *** Признайте свою ошибку, тогда и новую сделаете осознанней. *** Не ошибается тот, кто уже ошибся! *** Не требуйте от меня делать все правильно: я тоже живу на зарплату! *** И Вера может оказаться ошибкой, если вы встретили Надежду. *** На ошибке далеко не уедешь. Надо брать билеты в автобусе. *** Прежде, чем делать ошибку, подумайте, кому это надо. *** Если ошибка никому не нужна, значит она- ошибочна. *** Сделайте наконец ошибку. И вы поймете - это не конец! *** Нормально, когда ошибаются. Но ненормально, когда это нормально. *** У ошибок есть преимущество - на них учатся. *** Чтобы учиться на чужих ошибках, не должно быть своих. *** К чему нам чужие ошибки, если свои чужды? *** Если вы не учитесь на чужих ошибках, значит у вас уже – законченное высшее. *** На чужих ошибках я еще учиться успею. Дайте свои сделать. *** Заберите ошибки, и у нас ничего не останется. *** Каждый ошибается, чтобы о нем ничего плохого не думали. *** Хотите ошибиться? Скажите, что вам хорошо! *** Чтобы легче распознать ошибку, надо ее повторить! *** Тому, кто часто ошибается , надо вручить приз: "За правдивые достижения! *** Как много всюду ошибок. А мы все равно ошибаемся. *** Если много ошибок, значит это кому-то надо. *** За всю жизнь человек совершает столько ошибок, что можно утверждать: он в себе ошибся. ***! За всю жизнь мы воспринимаем другого ошибочно столько раз, что можно утверждать: он не тот, за кого себя выдает. *** Корень многих ошибок в отсутствии корней! *** Не делайте за меня ошибки. Я тоже умный! *** Наши ошибки- самые ошибочные из ошибочных! *** У нас все лучшее, даже ошибки. *** Чужих ошибок так много, что даже не знаешь, какие выбрать для учебы! *** Если все ошибаются, это уже не ошибки, а расплата за них. *** Не скрывайте свои ошибки. Лучше поделитесь с людьми, чтобы они тоже ошибались. *** Кто не делает ошибок, тот не знает, что это такое! *** Если делают много ошибок, значит знают, как их исправить. *** Когда ошибки умножаются, ими делятся. *** У ошибки лик ребенка и мысли подонка! *** Самая дорогая ошибка та, с которой не хочется расставаться! *** Дорогие ошибки не продают. За них расплачиваются. *** На дорогих ошибках учиться дешевле. *** Нет приятней ошибки, чем у соседа. *** Чтобы собирать свои ошибки, нужно быть миллионером! *** Чтобы отвечать за свои ошибки, надо хотя бы говорить. *** Дайте человеку сделать ошибку, чтобы не сделал что-то другое! *** Дважды ошибившийся, думает сначала о Вечности! *** Прежде, чем сваливать ошибки на другого, подумайте, выдержите ли вы это. *** Сваливают не только ошибки, но и от ошибок... *** Если ошибка дорого стоит, ее могут и подарить. ***