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Тираспольчане стали победителями в соревнованиях по скоростному маневрированию

Тираспольчане стали победителями в соревнованиях по скоростному маневрированию
Фото: пресс-центр МВД ПМР

Состоялся финальный этап Чемпионата по скоростному маневрированию. В Тирасполь съехались более 40 участников со всего Приднестровья.

Перед началом состязаний присутствующих приветствовал министр внутренних дел Виталий Нягу: «Здесь собрались квалифицированные, опытные водители, которые покажут свои профессиональные навыки. Уверен, борьба будет острой и захватывающей. В соревнованиях пусть победит сильнейший. Поздравляю всех с наступающим Днём автомобилиста!».

Участники боролись за лидерство в номинациях «Лучший автомобилист», «Лучший мотоциклист» и «Автоледи». Соревновались как в личном, так и командном зачёте, передает пресс-центр МВД ПМР.

Этапы филигранной езды – всего их 10. Со многими из них автомобилисты знакомы. Это движение передним и задним ходом, парковка, разворот, змейка и не только. Все элементы надо выполнять аккуратно и быстро – на время. Никто не хотел уступать, борьба шла за каждый балл. После ещё один немаловажный конкурс – решение карточек ПДД.

Жюри строго оценивало выступление каждого. Зрители горячо поддерживали участников. К слову, для взрослых и детей организаторы чемпионата вместе с активистами молодёжного движения «Звезда» подготовили беспроигрышную викторину со множеством подарков и сюрпризов. Главный приз – аккумулятор – достался рыбничанину Александру Шульгину. Решая карточки, он лучше остальных продемонстрировал знания ПДД.

В перерывах между заездами с показательной программой выступали представители Федерации скейтбординга Приднестровья.

На свежем воздухе зрителей угощали вкусной кашей и горячим чаем. Полевую кухню организовало Министерство внутренних дел.

По итогам состязаний определены победители в личном зачёте. В номинации «Лучший автомобилист» бесспорным лидером стал Пётр Глодин, «Лучший мотоциклист» – Дмитрий Бобков, «Автоледи» – Антонина Китик. Все победители из Тирасполя. Соответственно, в командном зачёте верх одержала сборная столицы.

Среди учреждений, готовящих водителей, лучшей признана Тираспольская автошкола ДОСААФ Авто.

Победителям и призёрам чемпионата вручили заслуженные награды, памятные призы и подарки.
  • Сегодня, 11:05
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