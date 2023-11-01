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Ошибки при шиномонтаже

Ошибки при шиномонтаже
фото из открытых источников

Приближается зимний период, на улице снижается суточная температура атмосферного воздуха, водителям транспортных средств самое время задуматься о смене сезонных шин пока в шиномонтажных мастерских не начали образовываться очереди.

Чаще всего водители не обращают внимание на то, что делают шиномонтажники, и напрасно – это может привести к неприятным последствиям, поскольку работники автомастерских не всегда обладают должным опытом и профессионализмом, пишет newspmr.com

Перечислим несколько грубых ошибок, которые делают шиномонтажники при установке зимних шин:

1. В первую очередь, необходимо обратить внимание на корректную затяжку болтов крепления колес. Наиглавнейшее правило заключается в том, что нельзя заворачивать болты поочередно, так как это может вызвать перекос колеса. Например, если на ступице пять болтов, то порядок затяжки должен быть следующим: 1-4-2-5-3. Несоблюдение этого правила может привести к вибрации колеса во время движения.

2. Финальную протяжку крепления колеса монтажники должны выполнять специальным динамометрическим ключом. Халатное отношение к затяжке гаек может привести к поломке шпильки, которую придется менять на новую, теряя драгоценное время.

3. При замене автошин неопытные мастера могут перепутать направление вращения шины. В случае, если у покрышки есть специально заданный направленный рисунок протектора, неправильная установка шины может привести к ухудшению управляемости. Поэтому необходимо убедиться, что шины установлены правильно, следуя указанным на боковине шины стрелкам с надписью «Rotation».

4. Еще одна важная тонкость, о которой знают не все. Когда устанавливают шины, посадочные края покрышки обрабатывают специальным составом. Это необходимо для того, чтобы шина хорошо прилегала к диску и герметично фиксировалась. Если сотрудник сервиса сэкономит на этом составе, то через некоторое время шина может встать неровно и плотно «прилипнуть» к диску, что значительно затруднит ее дальнейшее снятие.

5. На проходных недорогих автомастерских предлагают использовать отработанное моторное масло вместо специальной пасты. Это также категорически недопустимо, поскольку это масло является агрессивным и вредным для резины. В результате на внутренней стороне шины могут появиться микротрещины, что в конечном итоге приведет к разрушению покрышки.

Мы назвали пять частностей, которые категорически нельзя позволять шиномонтажникам при установке зимних шин. Пусть поездка будет в радость!
  • Сегодня, 10:42
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