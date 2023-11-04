Израиль использовал свою систему противовоздушной обороны Arrow и сбил баллистическую ракету за пределами атмосферы Земли, что можно назвать первым боевым столкновением, произошедшим в космосе, сообщает The Telegraph.
По данным газеты, ракета была запущена йеменскими хуситами и направлялась в сторону израильского портового города Эйлат, сообщает РБК
Отмечается, что Arrow было разработано специально для перехвата ракет большой дальности на больших высотах и скоростях. Израильские ВВС используют гиперзвуковой датчик для перехвата ракет в космосе, уточняет издание.
Перехват ракеты йеменских хуситов стало первым использованием комплекса по его первоначальному назначению, пишет Telegraph. До этого Arrow использовали в 2017 году для перехвата сирийской ракеты класса «земля-воздух» С-200, которая не попала в израильский военный самолет и направлялась в сторону израильского города.
Сообщается, что 31 октября баллистическая ракета была запущена из Йемена поддерживаемыми Ираном хуситами и пролетела более 1600 км над Аравийским полуостровом по пути к своей цели - израильского портового города Эйлат.
В своем заявлении ЦАХАЛ заявил, что системы ВВС отследили траекторию ракеты и перехватили ее "в наиболее подходящее оперативное время и в наиболее подходящем месте".
«Системы обнаружения ВВС отслеживали траекторию полета ракеты, которая была успешно перехвачена системой противовоздушной обороны Arrow в оптимальный оперативный момент и в оптимальном месте», — говорилось в сообщении израильских военных.
О ситуации в Газе
Экстренное заседание Совбеза ООН по ситуации в Газе пройдет 6 ноября
Совет Безопасности ООН 6 ноября проведет экстренное заседание из-за ухудшающейся ситуации в секторе Газа, сообщает представительство ОАЭ при организации в соцсети Х (ранее Twitter), сообщает РБК
«В свете ухудшающейся ситуации в Газе — нападения на больницу Аль-Шифа, неоднократных нападений на лагерь беженцев Джабалия — ОАЭ и Китай призвали к проведению закрытых консультаций 6 ноября в 15:00», — говорится в публикации.
В Газе заявили о 200 погибших в ночь на понедельник из-за бомбежек Израиля
Более 200 человек погибли в секторе Газа в ночь на понедельник от бомбежек израильской армии, сообщает телеканал "Al Hadath" со ссылкой на источник в министерстве здравоохранения палестинского анклава, передаёт РИА Новости
"Более 200 человек были убиты в секторе Газа от налетов прошлой ночью", - сообщает телеканал.
На Ближний Восток прибыла американская атомная подлодка
Американская атомная подводная лодка класса «Огайо» прибыла на Ближний Восток, сообщила пресс-служба Центрального командования Вооруженных сил (CENTCOM) США в соцсети X.
«5 ноября 2023 года подводная лодка класса «Огайо» прибыла в зону ответственности Центрального командования США», — говорится в сообщении.
Атомные подлодки класса «Огайо» способны нести баллистические ракеты с ядерными боеголовками. Армия Израиля заявила о взятии под контроль военного лагеря ХАМАС
В ночь на 6 ноября сухопутные войска Израиля взяли под контроль один из военных лагерей ХАМАС в секторе Газа, сообщает ЦАХАЛ. На его территории расположены наблюдательные пункты, площадки для тренировок боевиков и подземные туннели, которые использует группировка.
По данным ЦАХАЛ, в результате авиаудара Израиля были убиты несколько боевиков, в том числе Джамаль Мусса, который отвечал за специальные операции. Как передает издание Newsru.co.il, он был начальником управления специальной безопасности полиции ХАМАС в Газе, пишет РБК
«Кроме того, солдаты ЦАХАЛ убили командиров батальонов ХАМАС в наземных боях», — сообщают израильские военные. За сутки истребители атаковали более 450 объектов палестинской группировки, в том числе туннели, военные базы,
Число погибших в секторе Газа сотрудников агентства ООН выросло до 88
С начала войны между Израилем и боевиками палестинского движения ХАМАС погибли 88 сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом говорится в заявлении руководителей Межучрежденческого постоянного комитета (IASC), который объединяет основные гуманитарные организации как в структуре ООН, так и действующие самостоятельно.
«С 7 октября были убиты десятки сотрудников гуманитарных организаций, в том числе 88 сотрудников БАПОР — это самое большое число жертв ООН, когда-либо зарегистрированное в ходе одного конфликта», — говорится в публикации. Накануне, 5 ноября, БАПОР сообщила в отчете о 79 жертвах среди сотрудников миссии, а также минимум 24 раненых, сообщает РБК
IASC назвал недопустимым лишение жителей Газы доступа к предметам первой необходимости и постоянные бомбардировки, в том числе удары по убежищам и больницам. Комитет призвал к соблюдению международного права, освобождению заложников, защите инфраструктуры и увеличению объемов гуманитарной помощи.
«Прошло 30 дней. Хватит. Этому должен быть положен конец», — заключили авторы документа.