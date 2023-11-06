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Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной

Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной
фото: Michał Wawer/Twitter (Х)

Польские перевозчики начали блокировать автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Десятки польских перевозчиков начали блокировать три пограничных перехода с Украиной в Гребенном, Дорогуске и Корчовой. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RMF 24.

К акции уже присоединились несколько десятков перевозчиков. Они преградили проезд к трем погранпереходам и не пропускают коммерческие автомобили.

Радиостанция RMF FM сообщила, что польские перевозчики начали блокирование автомобильных пунктов пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить ранее отмененную систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков с исключениями для гуманитарной помощи и припасов для украинской армии, приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных транспортных средств.

"Внимание! Затруднено движение для грузовиков со стороны Польши из-за забастовки польских перевозчиков. После 13 часов (14.00 мск) произошло постепенное блокирование движения грузового транспорта в направлении пунктов пропуска "Ягодин-Дорохуск", "Краковец-Корчева", "Рава-Русская-Хребене". Осложнение движения возможно как на въезд в Польшу, так и на выезд", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале госпогранслужбы Украины.

По информации ведомства, протестующие планируют пропускать по одному грузовому автомобилю в час, а также грузовые автомобили гуманитарными грузами, а также теми, которые перевозят животных и скоропортящиеся продукты.

В последнее время польско-украинские отношения существенно осложнились из-за эмбарго в отношении украинского зерна. Ранее замминистра экономики и торговли Украины Тарас Качка заявил, что страна введет эмбарго на часть польской сельскохозяйственной продукции в ответ на продление одностороннего запрета на ввоз украинского зерна. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ответ на это пообещал расширить польский список продуктов, запрещенных к ввозу с Украины.

  • Сегодня, 18:02
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