фото: moldova1.md В Республике Молдова, как и в других европейских странах, безгражданство также предотвращается при рождении. С 1 ноября вступили в силу некоторые изменения в законе о гражданстве.
Теперь ребенок, родившийся на территории Республики Молдова, когда его родители не имеют законного статуса проживания, по желанию родителей получит гражданство страны, сообщает moldova1.md
Новые изменения призваны сократить число лиц без гражданства в стране и предотвратить безгражданство. По официальным данным, в Молдове около 200 детей не имеют документов при рождении.
"Почему у них нет свидетельства о рождении? Потому что родители, в свою очередь, много лет назад не были должным образом оформлены, и тогда мы имеем поколения, которые не имеют документов, удостоверяющих личность. Необходимо гораздо более серьезное межсекторное сотрудничество. Отсутствие документов, удостоверяющих личность, на самом деле является проблемой защиты детей ", - говорит Марьяна Янакевич, директор Ассоциации "Ave copiii".
До 1 ноября дети, родившиеся в семьях, где родители не являются гражданами Республики Молдова, для получения гражданства должны были иметь одного из родителей, проживающего в стране.
"Тот факт, что эти дети не имеют гражданства, ставит их в крайне затруднительное положение, поскольку они просто не могут быть зачислены в школу или детский сад, не говоря уже о других социальных правах. Теперь мы внесли изменения ", - сказала Анжела Мунтяну-Пожога, депутат Парламента от ПДС.
Под безгражданством понимается ситуация, когда человек не является гражданином какого-либо государства. Проблема усугубляется, когда человек не имеет юридического статуса.
"Признанное безгражданство - у человека есть документы о безгражданстве, это счастливая ситуация, когда у человека есть какие-то документы, документы, которые позволяют ему устроиться на работу, пойти в школу, к врачу, большая проблема начинается, когда у человека вообще нет документов ", - говорит Олег Палий, исполнительный директор CDA.
Национальные и международные эксперты, представители центральных органов власти и правозащитники обсудили в Кишинэу на форуме проблемы безгражданства и меры по его предотвращению.
"Мы хотим, чтобы каждый взрослый, каждый ребенок имел документ, удостоверяющий личность, чтобы его можно было увидеть в мире. Именно поэтому данная конференция - это огромная возможность пригласить все заинтересованные стороны к участию в решении этой серьезной проблемы ", - заявил Эндрю Пейнтер, сотрудник по вопросам защиты, UNHCT.
По официальным данным, на 30 июня этого года в Республике Молдова проживало около 2000 лиц без гражданства, из которых почти тысяча - этнические молдаване или лица других национальностей, родившиеся в стране.
В то же время около 1400 человек имеют неопределенный правовой статус. В мире число лиц без гражданства составляет 12 млн. человек.