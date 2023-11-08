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Молдова проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД

Молдова проверит соответствие законов европейским нормам, заявил МИД
Фото: nokta.md

Молдова проверяет соответствие ее законов европейским нормам, заявил в среду глава МИД республики Нику Попеску в своем Telegram-канале.

Ранее в среду Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении в ЕС с Украиной и Молдовой, обусловила предоставление переговорных рамок выполнением Киевом и Кишиневом ряда предварительных условий, пишет ria.ru.

"С этого дня мы продолжаем вместе со странами-членами Европейского Союза, с Европейской Комиссией готовить нашу страну к переговорам. Рабочие группы уже созданы, и мы находимся в середине процесса самооценки соответствия национального законодательства европейским нормам", - написал Попеску.

По его мнению, заключение Еврокомиссии является "убедительным признаком поддержки нашей европейской цели", а также "признанием существенного прогресса", достигнутого республикой с момента получения статуса страны-кандидата.

Формальное решение о начале переговорного процесса будут обсуждать главы государств и правительств на саммите ЕС в Брюсселе 14-15 декабря. Данное решение должно быть принято единогласно всеми действующими членами Евросоюза.

Президент Молдовы Майя Санду в марте прошлого года подписала заявку о вступлении республики в Евросоюз, отметив, что процесс евроинтеграции необходимо ускорить. Главы государств и правительств Евросоюза на саммите в Брюсселе 23 июня одобрили предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в союз. Еврокомиссия выдвинула Молдове девять условий, которые страна должна выполнить для вступления в ЕС.
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