Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга, пишет ria.ru.
Как следует из заявления компании, в день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а в эту пятницу уже заняла в нем первое место. Таким образом, легендарная группа побила свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад.
Первая песня Beatles, возглавившая топ-чарт, была выпущена 60 с половиной лет назад, а последняя - 54 года назад, это новые рекорды группы. Ливерпульская четверка также стала самой старой группой, когда-либо завоевывавшей первое место рейтинга.
Песня "Now and Then" - последняя в репертуаре группы, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-х годов, однако не был доработан.
Через много лет после убийства Леннона остальные члены группы - Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр - вернулись к работе над композицией, однако закончили ее уже двое - Маккартни и Старр - спустя более 40 лет после написания и более 20 лет после смерти Харрисона.
Для доработки песни, в частности, использовался искусственный интеллект, который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования.