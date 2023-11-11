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Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles

Музыкальный рейтинг в Великобритании возглавила последняя песня Beatles
Фото: открытые источники

Последняя песня группы Beatles "Now and Then" с вокалом Джона Леннона, релиз которой состоялся 2 ноября, возглавила музыкальный топ-чарт Великобритании, сообщает компания Official Charts, которая отвечает за составление рейтинга, пишет ria.ru.

Как следует из заявления компании, в день релиза песня всего за десять часов поднялась на 42-е место чарта, а в эту пятницу уже заняла в нем первое место. Таким образом, легендарная группа побила свой собственный рекорд, в 18-й раз возглавив британский хит-парад.

Первая песня Beatles, возглавившая топ-чарт, была выпущена 60 с половиной лет назад, а последняя - 54 года назад, это новые рекорды группы. Ливерпульская четверка также стала самой старой группой, когда-либо завоевывавшей первое место рейтинга.

Песня "Now and Then" - последняя в репертуаре группы, которую написал и спел Джон Леннон. Оригинальный трек был записан в демо-версии в конце 1970-х годов, однако не был доработан.

Через много лет после убийства Леннона остальные члены группы - Пол Маккартни, Джордж Харрисон и Ринго Старр - вернулись к работе над композицией, однако закончили ее уже двое - Маккартни и Старр - спустя более 40 лет после написания и более 20 лет после смерти Харрисона.

Для доработки песни, в частности, использовался искусственный интеллект, который помог более качественно "извлечь" голос Леннона из оригинальной записи для последующего использования.
  • Сегодня, 06:59
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