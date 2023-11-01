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Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему

Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
Фото: Unsplash

Это возможно, но делать так не стоит, предупреждают специалисты. Чихание – это защитное рефлекторное действие, находящееся вне нашего сознательного контроля и направленное на удаление раздражителей из носа. Давление в дыхательных путях при чихании более чем в 30 раз превышает давление при тяжелом дыхании при физической нагрузке. По оценкам исследователей, скорость чихания варьируется от пяти до 40 метров в секунду.

Даже когда вам нестерпимо хочется чихнуть, вы можете сдержаться – обычно с этим можно справиться, зажав нос или надавив на чувствительную точку в его основании. Но, учитывая приведенную выше скорость чихания, останавливаться после первого позыва будет не слишком хорошей идеей, пишет rtraveler.ru.

Что должно произойти, чтобы мы чихнули?

Обычно сенсорные нервы в носу стимулируются раздражителями – аллергенами, вирусами, бактериями или жидкостью. Информацию об этом раздражении сенсорные нервы послушно передают в мозг. Когд определенное количество таких раздражительных сигналов достигает мозга, срабатывает рефлекс чихания: сперва мы глубоко вдыхаем, давление в дыхательных путях повышается. Затем наша диафрагма и реберные мышцы резко сокращаются, глаза рефлекторно закрываются и за этим следует мощный выдох – вот что такое чихание.

При чихании наш язык поднимается к нёбу. Он заслоняет заднюю часть гортани, и воздух выходит в основном через нос, выдувая оттуда все раздражители.

А теперь представим, что рефлекс чихания сработал, но чихать вы не хотите – считаете, что это неуместно или просто не хотите привлекать внимание. В таком случае люди обычно зажимают нос и рот, чтобы оставаться максимально бесшумными. Но вот в чем дело: такой трюк увеличивает давление в ваших дыхательных путях в 5-20 раз сильнее, чем при обычном чихании. Не найдя выхода, это давление должно деться хоть куда-то, и в итоге это может повредить вашим глазам, ушам или кровеносным сосудам.

Хотя такой риск невелик, известны случаи разрыва горла, коллапса легкого и даже разрыва аневризмы головного мозга при попытке «удержать чихание в себе». Вот почему лучше бороться с симптомами, которые вызывают его – вылечить аллергию, устранить раздражители. А если это невозможно, то чихайте на здоровье – но в салфетку.
  • Вчера, 17:36
  • DTV
  • Просмотров: 72
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