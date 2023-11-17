Министр культуры и гендиректор «Первого канала» объявили, что Россия запускает свой музыкальный конкурс — «Интервидение». Под таким названием он проводился еще в советское время странами социалистического лагеря
Министр культуры Ольга Любимова на встрече с главами официальных зарубежных делегаций на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме сообщила о плане создания международного музыкального конкурса «Интервидение», передает РБК.
«Российская Федерация в целях продвижения разнообразия культур в многополярном мире выступает с инициативой запуска сразу двух новых форматов сотрудничества. Мы предлагаем создать самостоятельный открытый Евразийский кинофестиваль и кинопремию, а также музыкальный конкурс «Интервидение», — сказала Любимова.
Подробнее о планах проведения конкурса рассказал гендиректор «Первого канала» Константин Эрнст. «В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки», — сказал он (цитата по ТАСС).
«Интервидение» — исторический конкурс эстрадной песни, проводился в советское время в рамках Международного фестиваля песни в Сопоте. Им занималась одноименная международная организация в конце 1970-х — начале 1980-х, в которую входили вещатели стран социалистического лагеря.
Россия не участвовала в «Евровидении» в 2022 и 2023 годах. После начала спецоперации на Украине организаторы международного конкурса заявили о ее отстранении от участия, обеспокоившись тем, что включение российской заявки на участие в конкурсе в этом году «приведет к ухудшению его репутации». В то же время они заверили, что Европейский вещательный союз (EBU) остается «аполитичной» организацией, которая привержена общественной службе, а также защите ценностей культурной конкуренции и объединению слушателей.
Позднее исполнительный директор конкурса Мартин Эстердаль заявил, что отстранение России от участия в «Евровидении» было сложным решением. При этом, по его словам, конкурс должен отстаивать «базовые и высшие ценности демократии», даже заявляя о своей аполитичности.