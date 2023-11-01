В мэрии Одессы намерены принять дизайн-код для центра города. Все вывески в исторической зоне ЮНЕСКО будут оформлены в одном стиле и едином размере.
Об этом в facebook сообщили депутат Одесского горсовета Петр Обухов, передаёт edinaya-odessa.org
По закону в зоне ЮНЕСКО запрещена реклама. Потому никакой наружной рекламы там быть не должно, а все вывески будут приведены к единому стандарту.
Это хорошая новость для Одессы, однако единые правила должны действовать всему городу, считает депутат.
По словам Обухова, попытка создать такой план для всего города уже была, даже прошли консультации с дизайнерами. Но, как оказалось, в Одессе этому мешает закон.
«Все вывески, которые вы видите на магазинах, кафе, ресторанах — это не вывески, это реклама. И у нас есть закон о рекламе, запрещающий местным властям вмешиваться в форму и содержание рекламы. Поэтому мы не можем создать такие правила! Хотя в Днепре и Львове смогли сделать, чтобы этот закон о рекламе им не мешал. И там единые правила для всех вывесок по всему городу», — говорит Петр Обухов.