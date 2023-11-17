Dnestr.TV

 
0

ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

ВОЗ заявила об увеличении смертности от кори во всем мире

Число смертей от кори в мире в 2022 году выросло на 43%, также резко увеличилось число случаев заболевания. Об этом сообщили в четверг ведущие международные организации здравоохранения. Причина, согласно выводам экспертов, — в снижении уровня вакцинации в период пандемии, передает euronews.com

В прошлом году эта инфекционная болезнь вызвала эпидемии в 37 странах, тогда как в 2021 году её вспышки были зафиксированы в 22 странах, сообщается на сайте ВОЗ

Корью заболело 9 миллионов детей, число летальных случаев составило 136 тысяч. Показатели заболеваемости и смертности выше в основном в бедных странах, говорится в докладе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и Центра по контролю и профилактике заболеваний США (CDC).

По данным агентств, число случаев заболевания корью увеличилось почти на 20% после того, как во время пандемии уровень иммунизации населения упал до самого низкого за последние 15 лет уровня.

"Рост числа вспышек кори и смертей от неё ошеломляет, но, к сожалению, не является неожиданным, учитывая уменьшение охвата вакцинации, которое мы наблюдали в последние несколько лет", — говорится в заявлении Джона Вертефьеля из CDC.

Две дозы вакцины против кори обеспечивают высокую степень защиты от этого заболевания. Наибольшему риску подвергаются дети в развивающихся странах Африки, Юго-Восточной Азии, Латинской Америки и Индии. ВОЗ и CDC заявили, что уровень иммунизации в бедных странах составляет около 66%, это означает, что после спада в период пандемии, вакцинация так и не набрала нужных темпов.

Корь относится к числу чрезвычайно заразных заболеваний и распространяется по воздуху при кашле или чихании инфицированного человека. Чаще всего она встречается у детей в возрасте до 5 лет.

Симптомы включают лихорадку, кашель, насморк и характерную сыпь.

Большинство смертей связано с такими осложнениями, как энцефалит, сильное обезвоживание, серьёзные нарушения дыхания и пневмония. Осложнения наиболее вероятны у детей младшего возраста и взрослых старше 30 лет.

В последние годы рост заболеваемости отмечается также в некоторых развитых странах. В июле британские органы здравоохранения предупредили о чрезвычайно высоком риске вспышек кори в Лондоне, подчеркнув, что в некоторых столичных районах были привиты только 40% детей.

Вакцинация в Великобритании так и не вышла на прежний уровень после того, как в 1998 году дискредитировавший себя британский врач Эндрю сделал ложное заявление о связи прививки от кори с аутизмом. Это привело к тому, что миллионы родителей по всему миру решили отказаться от прививок, хотя выводы Уэйкфилда так и не подтвердило ни одно из медицинских исследований.
  • Сегодня, 09:38
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Еadaily- Без остановки и досмотра: зерновой коридор Укр ...
  • В Молдове цена ОСАГО выросла почти в полтора раза за по ...
  • Жемчужины Приднестровья
  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна