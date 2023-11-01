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Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их передавать в пользование?

Авто, освобожденные от сбора-виньетки: можно ли их передавать в пользование?
фото: novostipmr

В государственном таможенном комитете пояснили, могут ли владельцы авто, освобождённые от сбора-виньетки, передавать его в пользование третьим лицам.

Как отмечает пресс-служба ведомства, закон оговаривает случаи, когда иностранным гражданам разрешается временный ввоз авто в Приднестровье без уплаты сбора-виньетки. Таков порядок для дипломатических работников, а также для жителей стран СНГ, въезжающих на транспорте, зарегистрированном в стране проживания.

При временном ввозе в ПМР иностранного авто с освобождением от уплаты сбора-виньетки к ним применимы особые требования к правилам пользования и распоряжения.

Так, такой автомобиль должен быть в пользовании того, кто его ввёз и декларировал. Передача же его в пользование, например, друзьям и родственникам (не обладающим правом на освобождение от уплаты сбора-виньетки) допустима только при условии декларирования такого авто с уплатой сбора-виньетки тем, кому оно передается. В этом случае обоим лицам необходимо прибыть в таможенный орган (в таможню, на таможенный пост или таможенный пункт пропуска) и заявить о намерении совершить передачу транспортного средства.

Исключение – случаи, когда временно ввезенное транспортное средство передается иным лицам (не обладающим правом на освобождение от уплаты сбора-виньетки) для его вывоза при условии, что сам декларант не может это сделать по объективной причине. В таких случаях потребуется подать письменное заявление в ГТК с приложением документов, подтверждающих невозможность и необходимость вывоза транспортного средства иным физическим лицом. После получения разрешения ГТК вывоз авто осуществляется без декларирования и без уплаты таможенного платежа.

В ГТК подытожили, что авто, временно ввезённые без уплаты сбора-виньетки, могут быть переданы без разрешения таможенного органа, таможенного декларирования и внесения платежа ограниченному кругу лиц:

а) в пользование другому физическому лицу, которое обладает правом на освобождение от уплаты сбора-виньетки, в том числе для вывоза транспортного средства с таможенной территории;

б) во владение другому лицу для проведения технического обслуживания, ремонта (за исключением капитального ремонта, модернизации) и для хранения.

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