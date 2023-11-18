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В США распространяется загадочная и опасная болезнь, поражающая собак

В США распространяется загадочная и опасная болезнь, поражающая собак
Depositphotos

В США произошла вспышка заболевания неизвестного происхождения, поражающего дыхательную систему собак. Симптомы инфекции включают кашель, чихание, выделения из глаз и носа, а также слабость. Об этом сообщается на сайте Американской ветеринарной медицинской ассоциации (AVMA).

По данным организации, только в штате Орегон с середины августа этого года зарегистрировали более 200 случаев заражения. Болезнь почти не поддается лечению антибиотиками и в некоторых случаях вызывает острую пневмонию, которая быстро переходит в тяжелую форму и может вызывать летальный исход всего за 24-36 часов, передаёт gazeta.ru

По словам столкнувшихся с заболеванием ветеринаров, пока не удалось определить возбудитель заболевания. Предположительно им может быть вирус, однако результаты общих респираторных тестов были либо отрицательным, либо выявили патогены, которые не могут вызывать подобные симптомы.

Болезнь также выявили в штатах Колорадо, Нью-Гэмпшир и Массачусетс. Пока точно неизвестно, сколько псов уже расстались с жизнью из-за загадочного заболевания.

Несмотря на серьезные последствия инфекции для здоровья питомцев, ветеринары призывают владельцев собак не паниковать и обеспечить любимцев прививками от различных респираторных заболеваний, а также ограничить их общение с другими собаками.
  • Сегодня, 10:12
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