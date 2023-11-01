Сборная Молдовы проиграла Чехии со счетом 3:0 в "Матче века", в котором решалась судьба путевки на чемпионат Европы-2024, сообщает noi.md
Проведя равный первый тайм, молдавская команда не смогла оказать сопротивления сопернику после удаления Владислава Бабогло за две желтые карточки в начале второго тайма.
У хозяев забивали Давид Дудера, Томаш Хоры и Томас Соучек.
скрин: sport-express
Сборная Молдова завершает свое выступление на четвертом месте в отборочной группе Е с десятью очками в активе. Финальная часть ЕВРО 2024 пройдет летом 2024 года в Германии.
В группе E Албания и Чехия (по 15 очков) напрямую вышли на Евро-2024. Польша (11) выступит в стыковых играх.
Сборная Украины сыграла вничью с командой Италии в матче тура группового этапа отборочного цикла к Евро-2024. Встреча в Леверкузене закончилась со счетом 0:0, передаёт sportsdaily
Сборная Украины по итогам группового этапа заняла 3-е место и не сумела напрямую попасть на Евро-2024. Команда Сергея Реброва столько же очков, сколько и Италия (14 очков), однако уступила итальянцам по личным встречам. Игра между командами в первом круге закончилась победой Италии со счетом 2:1.
Вместе с Италией из группы С на Евро-2024 попала сборная Англии, занявшая первое место с 20 очками.
Сборная Украины сохраняет шансы квалифицироваться на Евро-2024 через плей-офф Лиги наций.
На последнем чемпионате Европы-2020 сборная Украины дошла до четвертьфинала, где уступила Англии (0:4).