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В ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию
фото: Солнечная электростанция Аль-Дафра / © electrek

Объединенные Арабские Эмираты запустили крупнейшую в мире солнечную ферму Аль-Дафра, расположенную вблизи Абу-Даби, увеличив тем самым свои мощности по производству солнечной энергии до 3,2 ГВт. Этот проект, разработанный ведущими мировыми энергетическими компаниями, объединяет почти 4 млн солнечных панелей и обеспечит электроэнергией около 200 000 домов, сообщает hightech.plus

В преддверии 28-й конференции ООН по изменению климата, ОАЭ ввели в эксплуатацию солнечную ферму Аль-Дафра, самую крупную в мире. Расположенная в 35 км от Абу-Даби, эта 2 ГВт станция оснащена почти 4 млн. двусторонних солнечных панелей. Это позволяет обеспечить энергией около 200 000 домов и уменьшить выбросы углекислого газа на 2,4 млн. тонн в год. В пик строительства было создано 4,500 рабочих мест, а батареи устанавливались со скоростью 10 МВт в день.

В ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию

В ОАЭ запустили крупнейшую в мире солнечную электростанцию
скриншоты

Аль-Дафра была разработана совместно компанией Abu Dhabi Future Energy Company (Masdar), Национальной энергетической компанией Абу-Даби (TAQA), французской компанией EDF Renewables и китайским разработчиком солнечных ферм JinkoPower. TAQA принадлежит 40% проекта, а остальным партнерам — по 20%. Солнечная электростанция будет поставлять электроэнергию компании Emirates Water and Electricity Company (EWEC) в соответствии с соглашением о покупке электроэнергии от 2020 года.

С вводом в эксплуатацию фермы Аль-Дафра, мощность производства солнечной энергии в ОАЭ увеличилась почти в 3 раза — до 3,2 гигаватт. В сентябре компания EWEC пригласила все заинтересованные компании к подаче проектов на строительство еще одной солнечной фермы — станции на 1,5 гигаватта в Аль-Хазне, расположенной недалеко от Абу-Даби. ОАЭ стремятся нарастить мощность возобновляемых источников энергии до 14 ГВт к 2030 году.

Энергетическая стратегия ОАЭ до 2050 года предусматривает получение 44% энергии из чистых источников, 38% из газа, 12% из угля и 6% из ядерной энергии. Страна намерена достичь углеродной нейтральности к 2050 году.
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