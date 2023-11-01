Женская и мужская одежда, обувь, товары для детей, игрушки, косметика, лекарства, посуда, бытовая химия и многое другое. Сегодня на столичном Зелёном рынке состоялось торжественное открытие нового торгового центра «Восточный», где располагается более 200 бутиков. Также есть фуд-корт и двухэтажная парковка на 135 мест. Общая площадь строения – 14 тыс. кв. метров, передаёт novostipmr.com
Директор ООО «Центр-Маркет» Вадим Чернега рассказал, что строительство нового здания длилось чуть более двух лет. Все работы вела подрядно-строительная организация ООО «Витан».
«Всем участникам строительства выражаю огромную благодарность. Уверен, что в торговом центре каждый покупатель сможет найти всё необходимое. Торговая площадь занимает два этажа. Она уникальна по своему расположению, комфортабельная. Надеемся, что здесь понравится как покупателям, так и самим продавцам», - отметил руководитель.
С концертной программой выступил музыкант Дома народных традиций и ремесел Константин Хмелевский. Вместе с ним покупатели и продавцы Зелёного рынка закружились в молдавской хоре.
Тираспольчанка Галина призналась, что она в восторге от нового торгового центра. Говорит, что обязательно будет приходить за покупками.
«У него очень много преимуществ. Во-первых, то, что он работает до 20:00. А это значит, что после работы не нужно мчаться сломя голову, переживая, что магазин закроется. Во-вторых, в одном месте собрано огромное количество разнообразного товара. Люди смогут найти то, что им действительно нужно», - рассказала покупательница.
Торговый центр «Восточный» работает с 8:00 до 20:00. Выходной – понедельник.