Правительство Израиля одобрило сделку с ХАМАС, предусматривающую освобождение боевиками заложников в обмен на палестинских заключенных и прекращение боевых действий на несколько дней. Об этом пишут Times of Israel и Haaretz, сообщает РБК
«21ноября, вечером правительство утвердило план первого этапа достижения этой цели, в соответствии с которым не менее 50 похищенных — женщин и детей — будут освобождены в течение четырех дней, в течение которых в боевых действиях будет затишье», — сообщила канцелярия израильского премьера Биньямина Нетаньяху, уточнив, что перемирие может быть продлено — на день за каждые десять дополнительно освобожденных.
Haaretz со ссылкой на источник уточняет, что первоначально обмен предполагает возвращение в Израиль 30 детей, восьми матерей и еще 12 женщин.
Также Израиль согласился освободить женщин и несовершеннолетних, которые находятся в израильских тюрьмах, пишет The Times of Israel. Израильская сторона не уточнила число заключенных, которые будут освобождены, однако в заявлении ХАМАС говорится, что их будет 150.
Почти все члены кабинета, состоящего из 38 человек, одобрили соглашение. Отказались поддержать его только представители крайне правой партии «Оцма Иегудит». По сведениям Hareetz, поддерживают сделку и израильские силовые службы — ЦАХАЛ, контрразведка «Шин Бет» и разведка «Моссад».
Это крупнейший дипломатический прорыв и первая крупная пауза в боевых действиях с начала войны, отмечает Axios.
Израиль опубликовал список из 300 подлежащих освобождению палестинцев
Минюст Израиля опубликовал список имен 300 палестинских заключенных, которых могут обменять на захваченных ХАМАС 7 октября заложников, пишет The Times of Israel, сообщает interfax.ru
В списке 13 женщин, в основном осужденные за попытки совершить теракт с использованием холодного оружия. Остальные - совершеннолетние мужчины и подростки. Большинство из них попали в тюрьмы за участие в беспорядках и бросание камней в израильтян.
Израиль готов отпустить первых 150 заключенных в обмен на 50 заложников в первые четыре дня. Если ХАМАС согласится освободить дополнительное число заложников, израильская сторона будет готова продолжить выпускать из тюрем заключенных из списка по-прежнему в пропорции трех за одного.
Напомним, 18 ноября The Washington Рost сообщила, что Израиль и ХАМАС близки к сделке по освобождению части заложников, захваченных в ходе нападения 7 октября и удерживаемых палестинским движением в секторе Газа. По данным издания, соглашение, которое удалось достигнуть после нескольких недель переговоров в Дохе при посредничестве США, могло быть реализовано в ближайшие несколько дней и стать первой продолжительной паузой с начала военных действий. Шестистраничный документ предусматривал заморозку боевых действий как минимум на пять дней в обмен на освобождение не менее 50 заложников. Как говорилось в документе, захваченных ХАМАС людей должны отпускать небольшими партиями каждые 24 часа. Контроль за соблюдением условий соглашения должен вестись с воздуха. Точное число заложников, подлежащих освобождению, не называлось. Предполагалось, что это будут женщины и дети.
Временное прекращение огня также оговаривало доставку в анклав гуманитарной помощи, в том числе топлива, необходимого для работы генераторов в больницах Газы.
Что известно о людях в плену у ХАМАС
Во время нападения 7 октября боевикам ХАМАС удалось захватить и увести в сектор Газа 239 человек, сообщали власти Израиля. Из них около 40 человек — дети. Среди пленников граждане 26 стран, включая Россию, некоторые имеют двойное гражданство. США, Франция, Германия, Великобритания, Таиланд, Аргентина и Нидерланды подтверждали, что их граждане находятся в заложниках у ХАМАС.
За все время военных действий были освобождены лишь четыре человека: 20 октября боевики отпустили двух граждан США, спустя три дня — двух пожилых израильтянок в возрасте 79 и 85 лет (при посредничестве Катара и Египта). Их мужья остаются в плену. По данным Al Jazeera, среди заложников много военных.
ХАМАС дважды заявлял о гибели заложников в результате авиаударов Израиля по Газе, изначально речь шла о 20 жертвах, затем их число увеличилось до 50.
МИД Израиля сообщал о гибели гражданки ФРГ Шани Лук, которая была похищена ХАМАС с музыкального фестиваля и увезена в Газу. «Мы с сожалением сообщаем, что тело 23-летней Шани Лук, имевшей гражданство ФРГ и Израиля, было обнаружено и опознано. Шани была похищена с музыкального фестиваля, подвергнута пыткам и пережила невообразимые ужасы», — говорилось в сообщении ведомства в Х (бывший Twitter).
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщала об освобождении одной из заложниц в ходе рейда в секторе Газа 30 октября — рядовой израильской армии Ори Мегидиш.
После начала операции в крупнейшей больнице сектора Газа «Аль-Шифа» Израиль заявил, что в ней содержались заложники. Речь идет как минимум о двух иностранных гражданах и одной израильтянке, тело которой было найдено рядом с больницей. 19-летняя девушка служила в армии Израиля, ХАМАС заявил, что она погибла в результате авиаудара, в Израиле вину возложили на боевиков ХАМАС.
Также ЦАХАЛ опубликовала две видеозаписи с камер наблюдения больницы «Аль-Шифа», на которых видно, как одного пленного ведут по коридору больницы, а второго — везут на каталке. По данным израильской стороны, под больницей был обнаружен 50-метровый тоннель, в подконтрольном ХАМАС Минздраве сектора Газа это отрицают.