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Из Кишинева запустили бесплатный транспорт в аэропорт Бакэу

Из Кишинева запустили бесплатный транспорт в аэропорт Бакэу
фото: newsmaker.md

Из Молдовы в румынский аэропорт Бакэу теперь можно добраться на бесплатном пассажирском транспорте, который запустили, чтобы увеличить пассажиропоток в аэропорту имени Джордже Енеску. Об этом сообщил 20 ноября председатель совета Бакэу Валентин Иванча на пресс-конференции, посвященной запуску операционной базы авиакомпании DAN AIR а аэропорту Бакэу, передаёт newsmaker.md

Он рассказал, что из Кишинева в Бакэу запустили бесплатный трансфер. Транспорт будет ходить в соответствии с расписанием полетов компаний, выполняющих рейсы из Международного аэропорта Бакэу.

Енеску сообщил, что вместе с директором аэропорта Бакэу Раду Безнюком, который с 2016 по 2018 гг. возглавлял Орган гражданской авиации в Молдове, они разработали стратегию инвестиций в аэропорт. Стратегия «направлена на достижение максимальных результатов при минимальных финансовых затратах, но с оптимальными возможностями».
  • Сегодня, 10:02
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