Из Молдовы в румынский аэропорт Бакэу теперь можно добраться на бесплатном пассажирском транспорте, который запустили, чтобы увеличить пассажиропоток в аэропорту имени Джордже Енеску. Об этом сообщил 20 ноября председатель совета Бакэу Валентин Иванча на пресс-конференции, посвященной запуску операционной базы авиакомпании DAN AIR а аэропорту Бакэу, передаёт newsmaker.md
Он рассказал, что из Кишинева в Бакэу запустили бесплатный трансфер. Транспорт будет ходить в соответствии с расписанием полетов компаний, выполняющих рейсы из Международного аэропорта Бакэу.
Енеску сообщил, что вместе с директором аэропорта Бакэу Раду Безнюком, который с 2016 по 2018 гг. возглавлял Орган гражданской авиации в Молдове, они разработали стратегию инвестиций в аэропорт. Стратегия «направлена на достижение максимальных результатов при минимальных финансовых затратах, но с оптимальными возможностями».