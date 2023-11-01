С начала января по 20 ноября 2023 года Молдова экспортировала в 2,5 раза больше муки, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом граждане Молдовы продолжают покупать муку из-за границы, хотя она стоит дороже. Эксперт Юрий Рижа проанализировал, по чем и в какие страны экспортируется мука из Молдовы и почему молдаване предпочитают покупать муку из Украины. Анализ опубликовал портал mold-street.com, пишет newsmaker.md.
Почти за 11 месяцев 2023 года Молдова экспортировала около 22 тыс. тонн муки — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. При этом средняя стоимость продукции упала на 16,8% и составила 5,32 леев за кг. Больше всего молдавской муки купили Румыния (78,8%), Конго (6%) и Танзания (4,0%).
Несмотря на значительное увеличение объемов экспорта, в 2023 году Молдова импортировала примерно на 28% больше муки, чем экспортировала. При этом стоимость импортируемой муки на 8,2% выше, чем стоимость экспортируемой. «Муку в Молдову импортируют в основном те компании, которые реализуют продукцию оптом или в розницу. (…) Импортируемая мука фасуется в упаковки по 1, 2 или 25 кг. А экспортируемая из Молдовы мука фасуется в упаковки объемом не менее 50 кг», — сказал эксперт.
Юрий Рижа отметил, что Молдова импортировала больше всего муки из Украины (88%), Румынии (7%), Италии (3%) и России (2%). По словам эксперта, молдавским предприятиям также следует фасовать муку в более мелкие упаковки по 1-2 кг.