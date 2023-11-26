Dnestr.TV

 
0

Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии

Премьер Баварии заявил о серьезном кризисе в Германии
Фото: открытые источники

У правящей в Германии коалиции нет плана, страна оказалась в серьезном государственном кризисе, так как правительство не в состоянии закрыть появившуюся в бюджете дыру, заявил глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, чьи слова привела газета Welt, пишет ria.ru.

"Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве", — отметил политик.

По его мнению, способность правящей коалиции руководить страной оказалась под большим вопросом, потому что у нее "нет ни плана, ни головы". Зедер отметил несостоятельность политики удержания цен на электроэнергию и призвал пересмотреть энергетическую политику в целом и перезапустить АЭС.
Премьер Баварии добавил, что именно благодаря стабильности бюджетных расходов "ФРГ стала великой страной".

Немецкий Минфин ранее запретил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. В дальнейшем внеплановое финансирование разрешат лишь в исключительных случаях при одобрении ведомством.

Подобный шаг стал следствием решения конституционного суда ФРГ, который посчитал незаконным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021-й, предназначавшихся для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата.
  • Сегодня, 10:21
  • DTV
  • Просмотров: 0
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Принят новый закон об адвокатской деятельности в Придне ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна