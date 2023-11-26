У правящей в Германии коалиции нет плана, страна оказалась в серьезном государственном кризисе, так как правительство не в состоянии закрыть появившуюся в бюджете дыру, заявил глава ХСС (Христианско-социального союза) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер, чьи слова привела газета Welt, пишет ria.ru.
"Сейчас будет объявлено чрезвычайное положение в вопросе государственного бюджета. Де-факто же это не что иное, как чрезвычайная ситуация в правительстве", — отметил политик.
По его мнению, способность правящей коалиции руководить страной оказалась под большим вопросом, потому что у нее "нет ни плана, ни головы". Зедер отметил несостоятельность политики удержания цен на электроэнергию и призвал пересмотреть энергетическую политику в целом и перезапустить АЭС. Премьер Баварии добавил, что именно благодаря стабильности бюджетных расходов "ФРГ стала великой страной".
Немецкий Минфин ранее запретил дополнительные траты до конца 2023 года, в том числе выделение денег на удержание цен на энергоносители и электричество. В дальнейшем внеплановое финансирование разрешат лишь в исключительных случаях при одобрении ведомством.
Подобный шаг стал следствием решения конституционного суда ФРГ, который посчитал незаконным перераспределение 60 миллиардов евро невостребованных кредитных средств из дополнительного бюджета на 2021-й, предназначавшихся для борьбы с пандемией коронавируса, в фонд по защите климата.