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Уроки в школах в понедельник пройдут в дистанционном формате
Фото: открытые источники
По поручению главы Правительства ПМР Министерство просвещения в связи с непогодой объявило о переводе школ на удаленный режим работы в понедельник, 27 ноября.
Как сообщили в пресс-службе Правительства, детские сады функционируют в штатном режиме.
- Вчера, 20:13
- DTV
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