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В Финляндии заявили о готовности закрыть все КПП на границе с Россией

В Финляндии заявили о готовности закрыть все КПП на границе с Россией
Фото: TASS/JANNE KURONEN

Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с РФ, если продолжится неконтролируемый приток беженцев, финские власти уже несколько недель усиливают уровень безопасности, заявил в интервью радио Suomi премьер-министр республики Петтери Орпо, сообщает vedomosti.ru.

«При необходимости Финляндия закроет восточную границу, все свои пункты, и сосредоточит прием запросов на убежище в другом месте, кроме восточной границы. Вы можете подать заявление о предоставлении убежища в аэропорту Хельсинки-Вантаа или портах, но не на восточной границе», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Орпо также обвинил российскую сторону в препятствовании в возвращении людей на территорию России из приграничной зоны. По его словам, их якобы подталкивают к линии границы и не пускают обратно.

Правительство, как отмечает премьер, готово принять дополнительные меры на границе с Россией. Он заявил, что не согласен с мнением, что действия властей на прошлой неделе не увенчались успехом.

«Тот факт, что менее чем за сутки было подготовлено решение о закрытии всех пунктов, кроме “Рая-Йоосеп”, говорит о дееспособности правительства», – сказал Орпо.

24 ноября власти Финляндии объявили о временном закрытии всех КПП на границе с Россией, за исключением пункта «Рая-Йоосеп». Финская сторона объяснила это решение необычно высоким притоком мигрантов, в котором Хельсинки обвиняет Москву. Пограничная служба Финляндии заявила, что на территорию страны из России за несколько недель перебрались более 700 мигрантов из Афганистана, Кении, Марокко, Пакистана, Сомали, Сирии и Йемена.

В тот же день губернатор Мурманской области Чибис в своем Telegram-канале заявил, что на тот момент открытым оставался только один пропускной пункт на границе с Финляндией. Власти региона предпринимают все усилия, чтобы обеспечить здоровье застрявших на границе людей, добавил он.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что, несмотря на шаги Финляндии, пока преждевременно говорить о каком-либо «железном занавесе» со стороны Запада. Орпо в интервью газете Helsingien Sanomat говорил, что его правительство не намерено вести переговоры с Россией в связи с закрытием КПП на границе двух стран.
  • Вчера, 20:20
  • DTV
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