Dnestr.TV

 
0

На YouTube появился раздел с играми

На YouTube появился раздел с играми
Фото: Fabian Sommer/dpa/Global Look Press

На YouTube появился новый раздел Playables, в котором пользователям доступны различные мини-игры. Об этом сообщает издание GSMArena.

Playables – это новый раздел в мобильном приложении YouTube или веб-версии для ПК, позволяющий играть в аркадные игры. О его появлении уже сообщил ряд пользователей с подпиской Premium, передает gazeta.ru.

На момент публикации новости сервис предлагал доступ к 37 различным играм вроде Angry Birds: Showdown, Brain Out, Basketball FRVR, Color Burst, Stack Bounce и не только.. Все игры запускаются в браузере настольного компьютера или в мобильном приложении YouTube без какой-либо установки.

GSMArena пишет, что формально Playables составит конкуренцию аналогичному разделу в Netflix.

Масштабный релиз игрового раздела YouTube состоится до 28 марта 2024 года. В GSMArena считают, что именно после полноценного запуска в Google будут решать, развивать сервис или закрывать.
  • Вчера, 20:23
  • DTV
  • Просмотров: 50
  • Комментариев: 0

Обсуждения ВКонтакте:

 
 
Информация
Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.
 
 

Популярные ссылки

  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...

    • Moldova+

  • Зелёный город
  • В Мире Олигархов Коррупция Процветает, А Наказывать Их Некому: Украина, Молдова, Грузия
  • Ветер Будущего
  • Сегодняшнее Солнце Для Завтрашней Энергетики
  • Чистая Энергия Для Лучшей Жизни
    • Регистрация











    Навигация

     

    Популярные статьи

  • Тебе, любимый город!
  • Актер Мэттью Перри скончался в возрасте 54 лет
  • ГТК ПМР напоминает, у кого истек срок действия виньетки ...
  • Заседание Правительства: изменен экономически обоснован ...
  • Никогда не пытайтесь сдержаться при чихании. Вот почему
  • Приднестровские бадминтонисты завоевали бронзовые медал ...
  • В РФ запатентовали гиперзвуковой самолет на криогенном ...
  • Разработана первая в мире вакцина от кокаиновой зависим ...
  • Какую технику нельзя подключать к удлинителям
  • Молдова вырыла окопы на территории, граничащей с Придне ...
    •  

    Инфо

    dtv
     

    © 2010-2018 Copyright Блог Григория Волового
    +37377555856
    e-mail: nv893@mail.ru
    При копировании материалов сайта ссылка на источник обязательна