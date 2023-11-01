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РЕШЕНИЕ ГКЧС

РЕШЕНИЕ ГКЧС

Согласно решению Государственной комиссии по ЧС, 27 ноября объявлено нерабочим днём для населённых пунктов Слободзейского и Григориопольского районов, а также городов: Тирасполь, Бендеры, Слободзея, Григориополь.

Днестровск работает в обычном режиме!

Государственные и муниципальные организации и учреждения (в том числе детсады, школы) работать не будут!

В усиленном режиме продолжат работу коммунальные хозяйства, силовые и правоохранительные ведомства, службы экстренного реагирования.

Так как коммунальная техника и спецтехника Главного управления по ЧС работают на пределе своих возможностей, принято решение привлечь военную технику, а также технику сторонних хозяйствующих организаций для расчистки дорог и оказания помощи гражданам, оказавшимся в снежных заносах.

Коммунальная техника будет всю ночь ликвидировать последствия непогоды. Сотрудники ГУпЧС продолжат оказывать необходимую помощь гражданам, передает пресс-центр МВД ПМР.
  • Вчера, 21:29
  • DTV
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