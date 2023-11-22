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Виноградари и виноделы Молдовы смогут легче продавать продукцию в ЕС

Виноградари и виноделы Молдовы смогут легче продавать продукцию в ЕС
Фото: открытые источники

Экономические агенты виноградарско-винодельческого сектора смогут легче продавать свою продукцию на рынке Европейского союза. В этой связи правительство РМ одобрило изменения в Положение об организации виноградарско-винодельческого рынка, этот национальный нормативный акт приведен в соответствие к требованиям европейского сообщества, передает moldpres.md.

"Принятие проекта - важный шаг для обеспечения реализации законодательных норм, направленных на защиту прав потребителей. Таким образом, предлагается нормативная база для поддержки и продвижения высоких стандартов качества винодельческой продукции, гарантирующая при этом безопасность потребителей. Модернизация и приведение винодельческого сектора в соответствие с международными стандартами будет способствовать укреплению репутации молдавской продукции на мировом уровне", - заявил вице-премьер, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля.

Кроме того, экономические агенты смогут конкурировать на международном уровне за счет более эффективного продвижения и расширения экспорта. Эта цель будет достигнута путем облегчения свободного обращения молдавской продукции и обеспечения защиты географических указаний Республики Молдова. Экономические агенты смогут размещать продукцию на внутреннем рынке на основании декларирования соответствия под свою ответственность. Таким образом, экономические агенты будут нести полную ответственность за качество продаваемой продукции и информации на упаковке.

Республика Молдова входит в число 20 крупнейших стран-производителей вина, а также является важным экспортером во всем мире. Виноградарско-винодельческая отрасль - одна из ключевых в экономике нашей страны. Молдавские вина импортируют более 70 стран из разных уголков мира.
  • Сегодня, 11:01
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