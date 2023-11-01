За этап до завершения сезона Суперлиги Республики Молдова тираспольский «Шериф» гарантировал себе первую позицию в рейтинге. Действующий чемпион выиграл матч у кишиневского «Зимбру», и оргеевский «Милсами» его больше не сможет обогнать.
Футболисты тираспольского клуба «Шериф» дважды забили гол в матче против кишиневского «Зимбру». Энрике Луваннор и Амин Талал сделали разницу в счете в пользу лидера, имеющего в чемпионате пятиматчевую победную серию.
С другой стороны, третье место занимает кишиневский «Зимбру», а в таблице две команды разделяет оргеевский «Милсами», который выиграл со счетом 3:1 в поединке с «Спартаний Селемет». Забили Рогач, Ламбарский и Гынсарь, отмечает Noi.md со ссылкой на tvrmoldova.
Три гола забил и хынчештский «Петрокуб», который одержал победу в противостоянии с «Бельцами» и находится на четвёртом месте в чемпионате. Амброс, Клещенко и Демьян забили голы в предпоследней игре регулярного чемпионата.
Последний этап Суперлиги Республики Молдова перед зимним перерывом запланирован на 3 декабря.